【ココス】～ココスのクリスマス2025～テイクアウト限定のお得なセットが登場！公式HPからのネット注文は10％オフ！
「ココスのクリスマス2025」では、ココスの看板商品“包み焼きハンバーグ”をはじめ、季節限定の包み焼きハンバーグやピッツァ、おこさまから大人まで楽しめるまろやかな味わいのハニーマスタードソース※1が付いた骨付きローストチキン、ほくほくのポテト、カリフォルニアタコサラダなどを組み合わせたお得なセットが登場します。各種セットは単品でご注文いただくよりも最大240円（税抜）お得なうえ、公式HPよりネットでご注文をしていただくと全品10％オフでご購入いただけます。
また、季節限定の包み焼きハンバーグやピッツァ、ビーフシチュー、クリスマスの定番であるローストチキン、シェアにぴったりなポテトは単品でも販売します。シーンに合わせ、お好みの商品を組み合わせてお選びください。
ぜひこの機会に、お得なネット予約で「ココスのクリスマス2025」をお楽しみください。
★「ココスのクリスマス2025」ご予約概要★
【注文方法】
店頭またはネット注文
ココス公式HP：https://rsv.cocos.jp/
【ご予約期間】
11月5日（水）～12月25日（木）
【お渡し期間】
12月18日（木）～12月25日（木）
※1 ハニーマスタードソースは、はちみつを使用しているため1歳未満のおこさまには与えないでください。
※ 画像は盛り付けイメージです。
※ 506店舗で実施予定です。（11月5日時点）
※ 店舗によりラストオーダーと営業時間は異なります。
※ 松戸六高台店、天保山マーケットプレース店、Airport Dining 関西国際空港店では実施しません。
※「ココスのクリスマス2025」は、テイクアウトとデリバリー限定での販売です。
※ デリバリー商品はネット注文割引の対象外です。
【主な商品例】
ココスのクリスマスセット
4,200円（税込4,536円）
⇒セットで240円お得！
ネット注文：3,780円（税込4,082円）
≪内容≫
・濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグダブル※
・クリスマスローストチキン 2本
（ハニーマスタードソース付き）
・クリスマスピッツァ～ソーセージ＆ボロネーゼ～（直径約20cm）
・クリスマスポテト（ケチャップ付き）
・シェアサイズ カリフォルニアタコサラダ
（シーザーサラダソース・サルサソース付き）
※ 「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ～トマトと5種チーズのソース～」に変更可
ピザパーティーセット
3,089円（税込3,336円）
⇒セットで61円お得！
ネット注文：2,780円（税込3,002円）
≪内容≫
・クリスマスピッツァ～ソーセージ＆ボロネーゼ～（直径約20cm）
・クリスマスローストチキン 2本
（ハニーマスタードソース付き）
・クリスマスポテト（ケチャップ付き）
・シェアサイズ カリフォルニアタコサラダ
（シーザーサラダソース・サルサソース付き）
ビーフシチュー＆チキンセット
1,834円（税込1,980円）
⇒セットで176円お得！
ネット注文：1,650円（税込1,782円）
≪内容≫
・ビーフシチュー（1人前）
・クリスマスローストチキン 1本
（ハニーマスタードソース付き）
・カリカリチェダーのシーザーサラダ（1人前）
（シーザーサラダソース付き）
・石窯パン
クリスマスローストチキン
（ハニーマスタードソース付き）
690円（税込745円）
ネット注文：621円（税込670円）
クリスマスピッツァ
～ソーセージ＆ボロネーゼ～
590円（税込637円）
ネット注文：531円（税込573円）
燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ弁当
～トマトと5種チーズのソース～（ライス付き）
1,290円（税込1,393円）
ネット注文：1,161円（税込1,253円）
※ 「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ～トマトソースと5種チーズのソース～」は、店内でも販売します。
ビーフシチュー 1人前
690円（税込745円）
ネット注文：621円（税込670円）