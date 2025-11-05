「リラックマ」のアニメ化を記念した描き下ろしイラストが立体アートに！ 「ペーパーシアター　stay with me」11月下旬より順次発売決定！～本日から予約開始～

株式会社エンスカイ

キャラクター玩具を中心としたオリジナル商品の企画販売を通し、全てのお客様にささやかな感動を届ける株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市、代表取締役社長：川田裕二）は、紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズより、ショートアニメ「リラックマ」の新商品「ペーパーシアター PT-L105 stay with me」を発売いたします。予約受付は本日より開始し、2025年11月下旬より、エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」および各販売店舗にて順次販売を開始します。

■ 心温まる「ホットケーキ」のワンシーンを繊細なクラフトキットで再現

「PAPER THEATER」シリーズに、ショートアニメ「リラックマ」の新商品が登場！ 2026年4月よりテレビ放送開始予定のショートアニメ「リラックマ」を記念し、Production I.Gによる描き下ろしイラストを使用しています 。玄関でホットケーキを焼きながらお出迎えするリラックマたちの姿を、ペーパーシアターならではの、奥行きと重なりで表現した、心温まるデザインです。リラックマがずっと大好きな「ホットケーキのルーティーン」を描いたイラストは、ファン必見です。組み立てて飾ることでインテリアとしても楽しむことができますので、是非作って飾って、リラックマの可愛さに癒されてください。

■ 商品概要

・商品正式名称：ペーパーシアター PT-L105 stay with me

・セット内容：キットパーツ、組み立て説明書

・商品サイズ：約H160×W100×D42mm

・希望小売価格：各3,080円（税込）

・発売日：2025年11月下旬より順次

・販売場所：エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」全国の玩具店、量販店、家電量販店など

※販売時期は各店舗にお問い合わせください。

・通販サイト：https://www.enskyshop.com/products/list?character_id=230

■ PAPER THEATER 概要

ペーパーシアターはレーザーで精密にカットされた色紙や木を重ね合わせて、キャラクターの名シーンを作り上げるペーパークラフトキットです。パーツをカッターナイフで切り離し、接着剤で貼り付けて組み立てるだけで簡単に奥行きの感じられるアートを作ることができます。現在は、80キャラクター・計350種類以上の商品を展開中。大好きなキャラクターの名場面作りにチャレンジしてみよう！

https://paper-theater.com/

*PAPER THEATER公式Xアカウント（@Ensky_PT(https://x.com/Ensky_PT)）にて最新情報を更新中！

■ エンスカイ 概要

キャラクター玩具を中心に、ジグソーパズル・ゲーム・キッズトイ・ホビー＆ファンシー雑貨・季節商品・タレントグッズなど、オリジナル商品の企画販売を行います。キャラクターなどのIP（Intellectual properties）に、思わず手に取りたくなる新たな魅力を加えることで全てのお客様に感動を届ける、付加価値創造を目指す企業です。

https://www.ensky.co.jp/