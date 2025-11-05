ＮＸワンビシアーカイブズ、細胞・検体保管サービスのwebからの申し込み窓口 「Web Cryogenic Archives」を開始

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

「細胞・検体保管サービス」(https://www.wanbishi.co.jp/cryogenic-archives/?_ga=2.71902675.1341392940.1762221457-764868971.1742284943&_gl=1*1u3afjx*_gcl_au*OTM1MTcwNjgwLjE3NTgwNzMwNjk.)を展開するNIPPON EXPRESSホールディングス株式会社のグループ会社である株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ（代表取締役社長：高橋 豊、以下、ＮＸワンビシアーカイブズ）は、HPからの申し込み窓口として、「Web Cryogenic Archives」をスタートしました。





ＮＸワンビシアーカイブズの「細胞・検体保管サービス」は、生体試料や細胞、検体等を、厳格な品質管理と高度なセキュリティ体制のもと、長期かつ安全に保管するサービスです。GLP・GMP省令、及びGDPガイドラインに準拠した運営体制、ISO/IEC 27001およびISO 9001等の各種認証取得、医薬品製造業（生物学的製剤/包装・表示・保管）許可など、高度な基準を満たした保管設備で-150℃以下の液体窒素タンクから5℃帯の保冷庫まで、さまざまな温度帯での保管に対応し、関東・関西2拠点で事業を展開しております。

「Web Cryogenic Archives」では、まず「-80℃帯」、「弊社収納ケースSサイズ」での保管申し込み受け付けを開始しました。

これにより、以前よりもお気軽に・簡単に弊社サービスをご利用いただくことが可能となります。

ＮＸワンビシアーカイブズは、各種サービスを通じて、ＮＸグループのシナジーを活かした課題解決をご提案いたします。

Web Cryogenic Archivesでは、短期間から保管を受け付けております。

お申込みご希望の方は、細胞・検体保管サービスHP(https://www.wanbishi.co.jp/cryogenic-archives/)内、【お申込み】バナーよりお手続きください。

また、当サービスについてご興味がある方は、下記窓口までお問合せください。

【株式会社ＮＸワンビシアーカイブズについて】

商号 ：株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

URL ：https://www.wanbishi.co.jp/

本社 ：東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズ オフィス

代表者 ：高橋 豊

事業内容 ：データ・ソリューション事業

保険代理店事業（生命保険・損害保険）

【本リリースに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

経営企画部 担当：池田・神谷・里村

TEL：03-5425-5400 Email：koho@wanbishi.co.jp



【サービスに関する問い合わせ先】

株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ

凍結保管事業室 担当：矢野・佐藤(藍)・松橋

TEL：03-5425-5300 Email：CGA_Support@wanbishi.co.jp