埼玉県内のおふろcafe や玉川温泉、武甲温泉、オーパーク等で、11月14日「埼玉県民の日」割引を実施。お子さま入館が無料または100円に！

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する運営する下記店舗では、2024年11月14日（木）の埼玉県民の日に、お子さまの入館料が無料または100円になるキャンペーンを実施します。埼玉県内の公立小中学校がお休みになる埼玉県民の日。ぜひ、ご家族で、おふろで、楽しい時間をお過ごしいただきたいと思います。

＜埼玉県民の日優待＞

開催日：2025年11月14日（金）

※埼玉県在住の方以外も割引の対象となります

対象店舗と特典内容：

昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（比企郡ときがわ町）

https://tamagawa-onsen.com/

中学生以下 入館料100円（中学生は学生証をご提示ください）

温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯（児玉郡神川町）

https://ofurocafe-hakujyu.com/

小学生以下 入館料100円

おふろcafe utatane（さいたま市）

https://ofurocafe-utatane.com/

小学生以下 入館料100円

おふろcafe ハレニワの湯（熊谷市）

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

小学生以下 入館料100円

BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE（入間郡越生町）

https://opark.jp/

小学生以下 入館無料

秩父湯元 武甲温泉（秩父郡横瀬町）

https://buko-onsen.co.jp/

小学生以下 入館料100円

COMORIVER（比企郡ときがわ町）

https://comoriver.com/

ラウンジフリードリンク（1時間） 通常550円が330円に

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/