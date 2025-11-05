ミートキャリア、11月5日（水）より6周年記念キャンペーンを開催。自分軸を整える冬の特別企画を実施！

株式会社fruor

社会人向けキャリアプログラム「ミートキャリア」を運営する株式会社fruor（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：川村邦光）は、サービス開始より6周年を迎えたことを記念して、6周年記念キャンペーンを実施することをお知らせします。

▪️ミートキャリア6周年記念キャンペーン概要

🩷 選べる受講特典（どちらか1つ）

１. マンツーマン終了後の「伴走サポート1回お試し」

（60日間プログラム終了後、1ヶ月以内に1回実施）

２. サポート期間延長（60日→70日）で安心フォロー

💡入会金無料キャンペーンとも併用OK！

対象：期間中にマンツーマンプラン（全8回）を新規受講された方

定員：先着5名様限定

期間：2025年11月5日（水）～12月26日（金）

こんな方におすすめです

・年末年始に、じっくり自分を見つめ直したい方

・来年春に向けて転職活動やキャリアの整理を考えている方

・今の働き方にモヤモヤがあり、次の一歩を明確にしたい方

忙しい日常の中でも、自分のキャリアを“整える“時間を持つことが、

これからの選択に大きな納得感を生むはずです。

6年目の感謝を込めて、

この冬、自分と未来に向き合う時間をプレゼントしませんか？

あなたらしいキャリアを一緒に形にしていけることを、

ミートキャリア一同、心から楽しみにしています

▪️ミートキャリアのこれまでの歩み

ミートキャリアは、自分に合った働き方を見つけるためのキャリア支援サービスとして、2019年11月よりサービスを開始しました。これまで6,000件以上のキャリア支援実績を有し、サポート満足度は94%と高いご評価をいただいております。

～沿革～

2019.11 自分に合った働き方を見つけるためのキャリア支援サービス meetcareer（ミートキャリア）リリース

2020.4 自分らしい働き方に一歩踏み出し、大きな変化を見せたユーザーを表彰する「ミートキャリア2020」開催

2020.6 法人向けに育休復職社員キャリアカウンセリング開始

2020.7 子育て世代を中心に登録者1,000人突破

2021.8 所属キャリアカウンセラーが50名突破

2022.6 未経験キャリアコンサルタントがプロとして仕事するための実践講座「キャリアサポーター・アカデミー」開講

2022.8 月額制のパーソナルキャリア相談サービスを開始

2023.2 「強みがわかり、活かせる場所がわかる」月額制キャリアプログラムを開始

2024.4 累計キャリア支援件数6,000件突破

2025.10 雇用促進イノベーション創出支援事業（EPICS）アクセラレーションプログラムに採択

▪️ミートキャリアについて

ミートキャリアは、自分の強みと活かせる場所がわかる「ミーキャリメソッド」を用いたキャリアプログラムです。個人の方向けにご提供させていただくオンラインキャリアコーチングサービスで、自分らしい働き方を叶えるサポートを行っています。自分の強みと活かせる場所を理解することにより、今後何十年と続く人生の中でのキャリア選択の確固たる軸を持つことができるようになります。

また、法人向けキャリア支援サービスとしてミートキャリアBizを提供しております。

URL: https://www.meetcareer.net/

ミーキャリマガジン（自社メディア）: https://magazine.meetcareer.net/

公式X: https://x.com/info_meetcareer

▪️fruorについて

会社名：株式会社fruor（フルオル）

代表者：代表取締役CEO 川村 邦光

本店所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-33-6

設立：2019年1月

事業概要：キャリアのミスマッチを解消するキャリアプログラム「ミートキャリア」の開発・運営

URL： https://www.meetcareer.net/company