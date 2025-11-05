三国志モチーフゲーム『ねこ天下 ～我がにゃを轟かす！～』『鬼神転生 ～推しがあふれる三国演義～』運営のCenturyUU「第19回三国志祭」参加レポート
■CenturyUU株式会社（本社：東京都千代田区）は、2025/11/1、横山光輝の故郷、神戸で開催された「三国志祭」に参加したことを報告します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333520&id=bodyimage1】
■現地の様子
現地では『ねこ天下 ～我がにゃを轟かす！～』『鬼神転生 ～推しがあふれる三国演義～』のPV・MVの放映、ステッカー・フライヤーの配布を行ったほか『ねこ天下 ～我がにゃを轟かす！～』スピンオフのPCゲーム『ねこ天下～三国志パチンコタイピングで轟かす～』の試遊初展示を実施しました。
幅広い「三国志」のファンの方々、新長田のご家族などの注目を集めました。
■「KOBE鉄人三国志ギャラリー」にて『ねこ天下～三国志パチンコタイピングで轟かす～』やフライヤーを継続設置
お得なギフトコードつきの『ねこ天下 ～我がにゃを轟かす！～』『鬼神転生 ～推しがあふれる三国演義～』のフライヤー、展示していたタイピングゲーム『ねこ天下～三国志パチンコタイピングで轟かす～』の設置を引き続き「KOBE鉄人三国志ギャラリー」様で実施しています。
▼KOBE鉄人三国志ギャラリー
https://www.kobe-tetsujin.com/gallery/index.html
■ねこ天下 ～我がにゃを轟かす！～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333520&id=bodyimage2】
＜ゲーム情報＞
タイトル名： 『ねこ天下～我がにゃを轟かす～』
ジャンル ： ねこ化三国武将放置RPG
配信URL ：
「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/genre/rpg/neko-tenka
※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要
「Mobage」
https://g12027176.sp.pf.mbga.jp
「Yahoo! Mobage」
https://yahoo-mbga.jp/game/12027176/play
※ゲームをプレイするには「Mobage」及び「Yahoo! Mobage」それぞれへの登録が必要
「ヤマダゲーム」
https://hwh5sdk.xileyougame.com/enter/play/uuyamadahwhv/4426
※ゲームをプレイするには、 「ヤマダゲーム」への登録が必要
■鬼神転生 ～推しがあふれる三国演義～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333520&id=bodyimage3】
＜ゲーム情報＞
タイトル名 ：『鬼神転生（きじんてんせい）～推しがあふれる三国演義～』
ジャンル ：ギャグ満載の三国志放置RPG
対応端末 ：iOS／Android／PC
配信URL ：「ゲソてん byGMO」
https://gesoten.com/games/genre/rpg/oniten
※ゲームをプレイするには、「ゲソてん byGMO」への登録が必要
「Mobage」
http://g12027257.sp.pf.mbga.jp
「Yahoo! Mobage」
http://yahoo-mbga.jp/game/12027257/play
※ゲームをプレイするには、 Mobage及びYahoo! Mobageそれぞれへの登録が必要
「ヤマダゲーム版」
https://gpf.mymd.jp/qr/ONITEN
※ゲームをプレイするには、 「ヤマダゲーム」への登録が必要
価格 ：基本無料（ゲーム内課金あり）
■ねこ天下～三国志パチンコタイピングで轟かす～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333520&id=bodyimage4】
ゲームタイトル：ねこ天下～三国志パチンコタイピングで轟かす～
ジャンル：パチンコ風タイピングゲーム
デベロッパー：今川ソフト
パブリッシャー：今川ソフト,CenturyUU
配信プラットフォーム：Steam
配信URL：https://store.steampowered.com/app/4125790/_/
価格：333円
対応OS：Windows
トレーラー：https://youtu.be/JmiMy2OgXdw
■今後の展望
CenturyUU株式会社は、これからもゲームとリアルイベントを掛け合わせた新しいエンターテインメント体験を創出し、地域や業界を巻き込んだ盛り上がりを推進してまいります。
引き続き、『ぼくと恐竜』ならびにCenturyUU株式会社へのご支援をよろしくお願いいたします。
■CenturyUU公式X（Twitter）
https://x.com/CenturyUUJP
■CenturyUU公式TikTok
https://www.tiktok.com/@centuryuujp
■会社概要
商号 ：CenturyUU株式会社
設立 ：2020年7月
資本金：5,000万円
URL ： https://www.centuryuu.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333520&id=bodyimage5】
配信元企業：CenturyUU株式会社
プレスリリース詳細へ