ゴルフドゥ！の無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF志木東口店」志木駅徒歩1分に11月10日（月）オープン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333489&id=bodyimage1】
株式会社ゴルフ・ドゥ（本社 さいたま市 代表取締役社長:佐久間功）は、無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF（ドドゴルフ）」の4号店として、「DODO GOLF志木東口店」（新座市）を2025年11月10日（月）午前10時にオープンいたします。
【URL】https://www.golfdo.com/news/detail?id=446
DODO GOLF（ https://dodogolf.golfdo.com/ ）は、ゴルファーの自主練習「コソ練（こっそり練習）」をサポートする無人インドアゴルフ練習場で、最新設備の整った環境の中で、誰にも遠慮せず、思う存分好きなだけ、本気で練習を行っていただくことをコンセプトとしております。
4号店となるDODO GOLF志木東口店は初のさいたま市外の店舗で、且つゴルフドゥ！も含め初めて埼玉県南西部地域の東武東上線沿線エリアに出店となります。同エリアは東京のベッドタウンとして住宅街が広がり、商圏として非常に楽しみなエリアとなります。店舗は既存店と同様に完全個室型ブースで、ゴルフシミュレーター、試打クラブ約40点、練習器具を用意するとともに、DODO GOLF限定撮りおろしレッスン動画を視聴しながらの練習が可能です。また、1、2号店と同様に完全に無人での運営となりますが、万が一の際は選任スタッフが対応いたしますので、安心してご利用いただけます。
■ご入会特典
毎月先着30名様限定で、2つのご入会特典をご用意しております。
（1）翌月のご利用料金無料
（2）対面レッスン3回無料（各30分、初心者向け）
■料金構成
DODO GOLFの料金構成は、ご入会金・事務手数料（初回）＋ご利用料金（毎月）となります。また、試しにご利用いただく方には、ご入会金とご利用料金が不要となる回数券もご用意しております。
会員登録・予約ページ：https://dodogolf-golfdo.hacomono.jp/reserve
※ご入会金、ご利用料金の各プラン内容、特典は以下のURLからご参照ください。
プラン一覧：https://dodogolf.golfdo.com/ （サイト画面を下へスクロール）
※回数券をお求めの場合も、回数券用のプラン（会員）登録は必要ですが、他のプランとは異なりご入会金は不要で、毎月の料金は発生いたしません。
※ご入会金、ご利用料金、回数券は、ゴルフドゥ！およびゴルフドゥ！オンラインショップのポイント付与対象ですが、DODO GOLFでポイントはご利用できません。
■店舗概要
名称 ：DODO GOLF志木東口店
所在地 ：〒352-0001 埼玉県新座市東北2-39 ドゥーセット弐番館 B1
打席 ：3打席（ゴルフシミュレーター付個室、予約制）
営業時間 ：24時間、年中無休
駐車場 ：なし
お問い合わせ ： https://dodogolf.golfdo.com/contact
■アクセス
東武東上線「志木駅」より徒歩１分
関越自動車道「所沢ＩＣ」より車で約20分
東京外環自動車道「和光北ＩＣ」より車で約20分
株式会社ゴルフ・ドゥについて
株式会社ゴルフ・ドゥは、ゴルフがより身近なスポーツになることを目指し、「ゴルフドゥ！」直営店、同FC本部、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ（https://www.golfdo.com/）」および「ゴルフウェアユーズド」、インドアゴルフ練習場「DODO GOLF」の運営を行っています。店舗ではスタッフがクラブの重量、全長、バランスを実測して商品を徹底チェックし、お客様にとってベストとなるようなサービスを提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333489&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社ゴルフ・ドゥ
