EVと再エネが牽引 CVD法シリコンカーボン負極材料市場が年55.8%成長の超成長軌道に
CVD法シリコンカーボン負極材料とは、化学気相堆積（CVD）技術によって製造される複合アノード材料のことである。この材料では、ナノシリコンまたはシリコン酸化物を多孔質カーボンマトリックスまたはグラファイト基板上にその場で堆積させ、シリコン-カーボン複合構造を形成する。この材料は、高い比容量、優れた電気伝導性、優れた構造安定性を特徴とし、充放電サイクル中のシリコンの体積膨張によって引き起こされる粉砕を効果的に軽減する。従来の機械的混合法や溶融法と比較して、CVD法はシリコンの分布が良好で、カーボンコーティングがより緻密であり、Si含有量と炭化度を正確に制御できるため、バッテリーの初期クーロン効率とサイクル性能が向上する。
このような特性により、CVD法シリコンカーボン負極材料は、次世代リチウムイオン電池における重要な材料となりつつあり、特に電気自動車（EV）や高性能デバイス、エネルギー貯蔵システムなど、エネルギー効率が求められる分野での需要が急速に拡大している。
CVD法シリコンカーボン負極材料は、主に電子機器や電気自動車に使用されるが、その応用範囲はこれにとどまらず、今後の産業展開において重要な役割を果たすことが予想される。化学業界では、新素材の開発が求められており、シリコンカーボン負極材料はその候補として注目されている。また、医療機器や通信機器、さらには再生可能エネルギーシステムの一部でも、エネルギー効率や電力密度の向上を目的に採用される可能性がある。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルCVD法シリコンカーボン負極材料市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/199230/cvd-silicon-carbon-anode-material）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが55.8%で、2031年までにグローバルCVD法シリコンカーボン負極材料市場規模は14.49億米ドルに達すると予測されている。
図. CVD法シリコンカーボン負極材料世界総市場規模
図. 世界のCVD法シリコンカーボン負極材料市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、CVD法シリコンカーボン負極材料の世界的な主要製造業者には、Group14 Technologies、Sila Nanotechnologies、Lanxi Zhide、Amprius、Yuling New Energy、Tianmulake Excellent Anode Materials （IOPSILION）、Novusilicon、BTR New Material、Nexeon、Beijing iAmetalなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約85.0%の市場シェアを持っていた。特に、CVD法によるシリコンの均等な分布とカーボンコーティングの高精度化が技術的な優位性の鍵となっており、これによりバッテリーの初期効率やサイクル寿命の向上が実現されている。
また、国内外の市場動向を踏まえると、技術革新の方向性は材料のさらなる高純度化や低コスト化、さらには持続可能性の向上に向けた取り組みにシフトしている。特に、サステナビリティへの対応が重要視されており、環境に優しい製造プロセスの導入や再利用可能な材料の研究開発が進行中である。将来的には、モジュール化やデジタル化、ESG（環境・社会・ガバナンス）対応といった新たな価値創出の方向性が示されており、これらのトレンドをいかに取り入れるかが競争優位性に直結するだろう。特に、脱炭素社会への貢献や、環境に優しい製品への需要が高まる中で、この素材の重要性はますます増していくと予想される。
