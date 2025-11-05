管理印刷サービス（MPS）市場、2023年44.9 十億USDから2032年96.1 十億USDへ拡大へ
管理印刷サービス（MPS：Managed Print Services）市場は現在、印刷コストの削減、業務効率化、廃棄物削減といった企業課題に対するソリューションとして急速に注目を集めています。2023年には約44.9 十億USDと評価されており、2024～2032年の年平均成長率（CAGR）が約8.85％で推移し、2032年には96.1 十億USDに達する見込みです。企業が「印刷の最適化」を図るうえで、印刷機／複合機の保守・供給補充・ドキュメント管理といったサービスをMPSプロバイダーに一括して委託する流れが強まっています。さらに、持続可能性への意識の高まりが追い風となり、多くの組織が環境負荷軽減を目的に、紙使用量を最大30％削減した事例も出てきています。加えて、AI（人工知能）やIoT（モノのインターネット）を活用した印刷分析・予知保守機能、クラウドを活用したリモート印刷対応、セキュリティ強化策の提供により、MPSサービスの付加価値が飛躍的に上昇しています。こうした技術革新と需要の高まりを背景に、市場は今後も堅調な成長路線を描くと考えられます。
セグメンテーション分析：
まずチャネル別に見ると、プリンター・複合機メーカーセグメントが2023年時点で最大シェアを獲得しており、53.3％を占めています。メーカーが自社機器に「セキュアプリントリリース」「ユーザー認証」「暗号化」「セキュアブート」などの高度なセキュリティ機能を統合することで、印刷環境全体の安全性向上を図っており、これがシェア拡大の一因となっています。
一方、ISV（独立系ソフトウェアベンダー）セグメントは今後最も高いCAGRを示すと見られており、企業が印刷管理において業界・規模・プロセス特有の要件を持つケースが増えているため、カスタマイズ可能なソフトウェア需要が高まっていることが背景です。
次に展開方式別では、2023年時点ではオンプレミス型が最大の収益シェアを占めており、特に医療、金融、法務といったデータ保護ニーズの高い分野で好まれています。自社データセンターに印刷管理インフラを置くことで、アクセス制御や暗号化などのセキュリティ対策を強化できるためです。
その一方で、クラウド型の着実な成長が予想されており、初期投資を抑制しつつどこからでも印刷・スキャンが可能な環境を実現するという点が、中小企業や分散拠点を持つ企業にとって魅力になっています。
また、エンドユース別では、2023年においてはBFSI（銀行・金融・保険）セクターが最も高い収益シェアを示しました。機密性の高い書類を扱う分野では、MPSプロバイダーが「セキュアプリントリリース」「ユーザー認証」「データ暗号化」などの機能を提供し、ドキュメント管理も包括的にサポートしています。 一方、今後CAGRが最も高くなると予想されるのは、小売・消費財セグメントです。複数拠点にまたがる大量プリント環境を抱える企業が、印刷・消耗品・保守メンテナンスのコストを抑制しつつ、中央統制型のプリント支出管理を進める動きがあるためです。
最後に組織規模別では、大企業が2023年時点で最大の収益シェアを持っています。多拠点・多部門・多ビジネスユニットという複雑な印刷環境を抱える大企業において、MPSは印刷ポリシーの統一・使用状況のモニタリング・全社的な適合性維持といったメリットを提供します。 逆に、今後最も高い成長率を示すのは中小企業（SME）セグメントで、プリントインフラの監視・保守・消耗品補充を外部に委託することで、業務効率化・ダウンタイム低減・無駄な在庫を抱えないという利点を享受し始めています。
