エヌ・エイ・シー・ケア、神奈川県茅ヶ崎市より 「令和７年度特定健康診査健康アドバイスシート作成業務」を受託
ITを活用したヘルスケア事業を展開する、株式会社エヌ・エイ・シー・ケア（所在地：東京都千代田区、代表取締役：山崎 直人）は、神奈川県茅ヶ崎市が実施する「令和７年度特定健康診査健康アドバイスシート作成業務」を受託したことを2025年11月5日に発表しました。
【茅ヶ崎市の概要】
神奈川県茅ヶ崎市は、湘南エリアの中心に位置し、海、丘陵、川等、変化に富んだ地形の豊かな自然と人々の営みが調和して存在しています。また、市域は隣接する市町に比べて人口密度が高く、駅周辺に都市機能が集約したコンパクトなまちになっています。人口は約24.5万人（令和7年10月1日現在）、神奈川県内33市町村の中で7番目の規模となっています。
茅ヶ崎市の国民健康保険データヘルス計画によると、令和4年度における生活習慣病（がんを除く）の医療費は全体の29.1％を占めており、その中では糖尿病、高血圧症、脂質異常症が大きな割合を占めています。生活習慣病に関連する医療費の比率が高いことから、重症化を防ぐための対策が重要とされ、特定健康診査の受診率の向上、特定保健指導の利用率の向上、生活習慣病の重症化予防など様々な対策を講じています。
【エヌ・エイ・シー・ケアの健診データを活用した「健康アドバイスシート」とは】
エヌ・エイ・シー・ケアが提供する「健康アドバイスシート」は、過去に健診を受けた方を対象に、健診結果をもとにした完全個別のアドバイスを記載したサービスです。アドバイスコメントは、糖尿病専門医の監修のもと独自のノウハウを活用した具体的な内容となっており、個人の健康状態の認識、健康意識の向上、次回の健診受診につながることが期待されます。
【茅ヶ崎市の取り組み】
茅ヶ崎市国民健康保険では、特定健康診査の受診率向上と継続受診を目的として、毎年「健康アドバイスシート」の送付を継続的に実施しています。対象者の年齢などでデザインパターンを複数に分け、健診結果をもとにした個別のアドバイスを掲載したものとなっています。この取り組みにより、生活習慣病の早期発見・早期治療と被保険者の健康に対する意識の向上を図ることを期待しています。
本業務はこれまで外部委託により実施されてきていますが、当社では令和7年度が初の受託となります。
【エヌ・エイ・シー・ケアについて】
エヌ・エイ・シー・ケアは、ヘルスケア分野におけるITの活用をベースとして、「産業医や保健師等の医療専門職が本来時間をかけるべき業務に注力できるようにする」ことを基本コンセプトとした企業向けソリューションやサービスと、保険者向けサービスを提供しています。
企業向けサービスでは、「健康経営（R）」を目指す企業の増加とともに、健康管理システム「Be Health」や健診実施機関ごとに異なる健診結果データのフォーマットを統一できるツール「Unifier」など、従業員の健康管理に力を入れている企業でエヌ・エイ・シー・ケアのサービスの採用が広がっています。保険者向けサービスでは、健診データやレセプトデータを活用した分析・介入・通知サービスを提供しており、全国での受託実績を増やしています。
※ 「健康経営（R）」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
「健診データを活用したデータ分析・通知事業」詳細： https://www.nac-care.co.jp/services/service-3/
「レセプトデータを活用した保健事業の推進および介入・通知事業」詳細：https://www.nac-care.co.jp/services/service-7/
神奈川県茅ヶ崎市 https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/
【会社概要】
社 名： 株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
設立年月日： 2024 年 3 月 1 日
本社所在地： 〒102-0094東京都千代田区紀尾井町４番１号 ニューオータニ ガーデンコート7階
代 表 者： 山崎 直人
主要事業内容： ヘルスケア事業、システムインテグレーション事業
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.nac-care.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社エヌ・エイ・シー・ケア ヘルスケア事業部 データA&Nサービス部
TEL： 03-6261-0222 FAX： 03-6261-0223
配信元企業：株式会社エヌ・エイ・シー・ケア
