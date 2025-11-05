11/18(火)オンライン開催｜外国人雇用カンファレンス2025 「変わるルール」と「企業戦略」

G.A.コンサルタンツ株式会社

G.A.コンサルタンツ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：勝本 健司）は、2025年11月18日（火）13時より開催される《外国人雇用カンファレンス2025 「変わるルール」と「企業戦略」》に登壇します。

日本の製造・物流・ビルメンテナンスなどの現場は、少子高齢化による人手不足が危機的です。外国人材の活用は、企業の存続と成長のための必須戦略となりました。しかし、2027年育成就労制度への移行など法規制が激変する中で、「採用のリスクやコスト」「現場での教育・定着」が深刻な課題です。

本カンファレンスでは、この不安を解消するため、外国人雇用から定着・戦力化までの実践的なロードマップを提供。持続可能な組織と共生社会を実現するための、経営と現場が取るべき具体的な次の一手をお届けします。激変する時代を乗り越えるための最新情報と戦略にご期待ください。

弊社登壇内容：外国人支援が定着率を変える 外国人労働者の安心を支える仕組み

本講演では、入社前のガイダンスや来日時のオリエンテーションを通じた生活基盤の整備、入社後の生活相談・フォローアップ支援による離職防止の効果を解説。さらに、日本語教育や文化理解、現場でのマネジメント支援を組み合わせたトータルサポートの実践事例を共有します。特定技能2号の試験対策にも触れ、外国人雇用を持続的に成功させるためのポイントを学べる内容です。

登壇者プロフィール：細野 麻理香

市場開発部 リーダー

特定技能、技術・人文知識・国際業務の外国人材採用コンサルタントとしてさまざまな業界の企業の課題解決に貢献。ベトナム・ハノイの駐在経験あり、日系企業問わず幅広い企業へローカル人材の紹介、高度系の日越ブリッジ人材紹介も得意領域。

カンファレンス概要

開催日時：2025年11月18日（火）13:00～15:00 ※弊社登壇は14:35～14:55

タイトル：外国人雇用カンファレンス2025 「変わるルール」と「企業戦略」

会場：ZOOM開催（ウェビナー形式）

対象：企業の経営者、採用担当者

参加費：無料

参加特典：講演資料

タイムテーブル

【注意事項】

‍・無線LAN環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。

・プログラムは予告無く変更となる場合がございます。

・本カンファレンスは競合企業様のご参加をお断りする場合がございます。

・事前登録制のため、参加は申込者本人に限ります。

＜本カンファレンスに関するお問い合わせ先＞

G.A.コンサルタンツ株式会社 市場開発部 担当：石井・曽江井

下記リンクよりお問い合わせください。

https://gagr.co.jp/inquiry/

主催企業

株式会社カミナシ https://kaminashi.jp/

参加企業

株式会社日本能率協会コンサルティング https://www.jmac.co.jp/

さむらい行政書士法人 https://samurai-law.com/kaisha/

株式会社ジンザイベース https://jinzaibase.co.jp/

G.A.コンサルタンツ株式会社 https://gagr.co.jp/

私たちG.A.コンサルタンツは「成長するアジアビジネスの総代理人」という理念のもと、業界のリーディングカンパニーとして1995年から外国人材を日本に招へいしてキャリア形成をサポートし、日本企業のグローバル化を支援してまいりました。これからもずっとアジアと日本が共に成長するお手伝いをしていきます。

https://gagr.co.jp/