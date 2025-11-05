こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
PagerDuty、TOPPANエッジITソリューションと販売パートナー契約を締結
PagerDuty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山根伸行、NYSE:PD）は、インシデント管理プラットフォームのグローバルリーダーとして、本日、TOPPANホールディングスのグループ会社で、大手金融機関などのシステム運用や、システム開発を担うTOPPANエッジITソリューション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：樺山健、以下「TOPPANエッジITソリューション」）と、日本国内におけるプラットフォーム販売拡大を目的としたパートナー契約を締結したことを発表いたします。
TOPPANエッジITソリューションは、2024年2月に提供を開始した企業のITインフラをモニタリングするサービス「リモート監視・運用サービス」において、PagerDutyが提供するシステムのインシデント対応を一元化するプラットフォーム「PagerDuty」を導入し、運用効率化、業務プロセスの最適化を図ってきました。
今般、PagerDutyはTOPPANエッジITソリューションと再販契約に加え、マネージドサービスプロバイダー契約を締結しました。これにより、TOPPANエッジITソリューションはPagerDutyの販売代理店となり、企業へのサービス提供が可能となります。TOPPANエッジITソリューションの有する顧客基盤を活かし、PagerDutyの企業への導入促進を図ります。
【PagerDutyからのコメント】
PagerDuty株式会社の代表取締役社長 山根伸行は、次のように述べています。「このたび、TOPPANエッジITソリューション様とパートナー契約を締結できたことを大変光栄に思います。TOPPANエッジITソリューション様は、大手金融機関や公共インフラ企業をはじめとする多様な業界において、ITインフラの常駐監視・運用や「リモート監視・運用サービス」で高い信頼と実績を築かれてきました。PagerDutyのリアルタイムなインシデント対応力や自動化・可視化機能、AIOpsによる先進的な運用支援と、TOPPANエッジITソリューション様の高度な運用ノウハウを組み合わせることで、より多くのお客様の運用効率化や障害対応力の強化、ビジネス継続性の向上に貢献できると確信しています。」
PagerDutyは、引き続き国内パートナー企業と連携し、デジタルサービスの可用性向上とIT運用の高度化を推進し、日本の企業がより迅速かつ柔軟に変化へ対応できる体制づくりを支援していきます。
【各企業のプロフィール】
TOPPANエッジITソリューション株式会社について
TOPPANエッジITソリューション株式会社は、TOPPANグループのIT企業です。創業から50年に渡り、大手金融機関や公共インフラ企業のビジネスの中核を担うシステム運用をサポートしています。24時間365日の安定稼働が求められる、ミッションクリティカルな領域で鍛え続けられた技術力と対応力が強みです。またそのノウハウを活かして、自社拠点から企業のITシステムを、設計・構築・監視・運用までトータルで支援する「ITサポートサービス」を展開しています。
PagerDuty社について
PagerDuty, Inc.（NYSE:PD）は、デジタルオペレーション管理のグローバルリーダーとして、PagerDuty Operations Cloudを通して大規模なIT運用業務の効率化を支援しています。
PagerDuty Operations Cloudは、インシデント管理、AIOps、自動化、カスタマーサービスオペレーションを統合した、柔軟で拡張性のあるプラットフォームです。Operations Cloudを採用することで、企業は運用障害のリスクやコストを軽減し、イノベーションの速度を高めることで収益を拡大できます。Fortune500の半数以上、Fortune100の70%近くがPagerDutyを現代の企業に不可欠なインフラストラクチャーとして利用しています。日本における顧客事例はこちらをご覧ください。
PagerDuty Operations Cloudについて
PagerDuty Operations Cloudは、現代の企業におけるミッションクリティカルでタイムクリティカルなオペレーション業務のためのプラットフォームです。AIと自動化の力により、破壊的なイベントを検知・診断し、適切なチームメンバーを動員して対応し、デジタル業務全体のインフラとワークフローを合理化します。Operations Cloudは、デジタルオペレーションを変革し、現代のデジタルビジネスとして競争し、勝利するために不可欠なインフラストラクチャーです。 https://www.pagerduty.co.jp/operations-cloud/
PagerDutyの日本語ウェブ、SNSはこちらをご覧ください。
WEB:https://www.pagerduty.co.jp
Facebook: https://www.facebook.com/pagerduty.japan/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pagerduty-japan/
X: https://x.com/PagerDuty_Japan
本件に関するお問合わせ先
広報担当：宇佐美、矢崎
info-jp@pagerduty.com
