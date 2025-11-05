こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【出展情報：11/13】出前館、日本最大級の技術カンファレンス「FlutterKaigi 2025」にてPlatinumスポンサーとして協賛
～ ブース出展のほか、“Flutter 製大規模アプリの運用”についてセッションを実施 ～
株式会社出前館は、2025年11月13日（木）に開催される日本最大級の技術カンファレンス「FlutterKaigi 2025」へPlatinumスポンサーとして協賛いたします。カンファレンスでは専用ブースを出展してエンジニアチームの取り組みをご紹介するほか、Flutterリプレイス後のアプリ運用をテーマとしたトークセッションに登壇する予定です。
◾️ FlutterKaigiについて
FlutterKaigi は、オープンソースのモバイルアプリ開発フレームワーク「Flutter」に関する日本最大級の開発者カンファレンスで 、日本において開催されるFlutter技術情報の共有とコミュニケーションを目的としています。国内外のエンジニアが一堂に会し、最新の技術知見や開発ノウハウを共有する場として、2021年から毎年開催されています。Flutterの活用事例や実践的なテクニック、アプリ開発の裏側など、現場の開発者だからこそ語れる濃い内容が特徴です。
◾️ 協賛背景
出前館では、全ての自社アプリ（コンシューマー、配達員、加盟店）においてFlutterを導入しています。サービス運用と並行しながらのリプレイスの実施など、組織として言語を統一することでアウトプットを最大化し、技術的負債の解消や成長基盤の確立を実現しています。
FlutterKaigiが目的とする技術情報の共有とコミュニケーションという理念に共感し、日常的に利用されるFlutter製の大規模アプリを運営する立場としてその一役を担い、Flutterコミュニティのさらなる活性化に貢献するため、本年もPlatinumスポンサーとして協賛を決定いたしました。2022年より4年連続※での協賛となります。
※2022年：Gold、2023～2025年：Platinum
当社が掲げるコーポレートミッション「テクノロジーで時間価値を高める」の実現にむけ、変化し続ける技術環境において、エンジニア一人ひとりの挑戦を支え、挑戦できる環境を広げていくことを目指しています。ひきつづきコミュニティとの連携を通じて、より良いプロダクトとエンジニアキャリアの実現など新たな価値創造に取り組んでまいります。
◾️ 出展・登壇概要
・開催日時：2025年11月13日（木）
・会場：大手町プレイス ホール＆カンファレンス
・主催：FlutterKaigi実行委員会（一般社団法人FlutterKaigi）
・詳細：https://2025.flutterkaigi.jp/
・セッション概要：
「Flutterにしてよかった？ 出前館アプリを2年運用して気づいたこと全部話します」
株式会社出前館 / 橋本茉利奈
詳細：https://fortee.jp/flutterkaigi-2025/proposal/877c62d7-98d1-43c8-a620-e07dc46a6782
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
株式会社出前館は、2025年11月13日（木）に開催される日本最大級の技術カンファレンス「FlutterKaigi 2025」へPlatinumスポンサーとして協賛いたします。カンファレンスでは専用ブースを出展してエンジニアチームの取り組みをご紹介するほか、Flutterリプレイス後のアプリ運用をテーマとしたトークセッションに登壇する予定です。
◾️ FlutterKaigiについて
FlutterKaigi は、オープンソースのモバイルアプリ開発フレームワーク「Flutter」に関する日本最大級の開発者カンファレンスで 、日本において開催されるFlutter技術情報の共有とコミュニケーションを目的としています。国内外のエンジニアが一堂に会し、最新の技術知見や開発ノウハウを共有する場として、2021年から毎年開催されています。Flutterの活用事例や実践的なテクニック、アプリ開発の裏側など、現場の開発者だからこそ語れる濃い内容が特徴です。
◾️ 協賛背景
出前館では、全ての自社アプリ（コンシューマー、配達員、加盟店）においてFlutterを導入しています。サービス運用と並行しながらのリプレイスの実施など、組織として言語を統一することでアウトプットを最大化し、技術的負債の解消や成長基盤の確立を実現しています。
FlutterKaigiが目的とする技術情報の共有とコミュニケーションという理念に共感し、日常的に利用されるFlutter製の大規模アプリを運営する立場としてその一役を担い、Flutterコミュニティのさらなる活性化に貢献するため、本年もPlatinumスポンサーとして協賛を決定いたしました。2022年より4年連続※での協賛となります。
※2022年：Gold、2023～2025年：Platinum
当社が掲げるコーポレートミッション「テクノロジーで時間価値を高める」の実現にむけ、変化し続ける技術環境において、エンジニア一人ひとりの挑戦を支え、挑戦できる環境を広げていくことを目指しています。ひきつづきコミュニティとの連携を通じて、より良いプロダクトとエンジニアキャリアの実現など新たな価値創造に取り組んでまいります。
◾️ 出展・登壇概要
・開催日時：2025年11月13日（木）
・会場：大手町プレイス ホール＆カンファレンス
・主催：FlutterKaigi実行委員会（一般社団法人FlutterKaigi）
・詳細：https://2025.flutterkaigi.jp/
・セッション概要：
「Flutterにしてよかった？ 出前館アプリを2年運用して気づいたこと全部話します」
株式会社出前館 / 橋本茉利奈
詳細：https://fortee.jp/flutterkaigi-2025/proposal/877c62d7-98d1-43c8-a620-e07dc46a6782
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp