【横浜市立大学】横浜市立大学とベトナムのハノイ医科大学がMOUを締結しました
公立大学法人横浜市立大学（神奈川県横浜市、理事長 近野 真一）は、ベトナムのハノイ医科大学（Hanoi Medical University、学長 Prof. Nguyen Huu Tu, M.D., Ph.D.）と、遠隔医療・救急医療・脳外科領域を中心に、人材・研究交流等を推進することを目的としたMOU（Memorandum of Understanding：覚書）を締結しました。本MOUにより、医療分野における国際的な連携がさらに強化されます。
両大学は、本学教員がハノイ医科大学への訪問・視察を契機に、日越の医療関係者による交流機会の創出を目的とした調査研究を実施し、関係を築いてきました。
本MOUは、本学の医療分野における研究活動の国際展開及び連携強化に資するものであり、大学間の組織的な協力と人材交流を通じて、両大学の発展と国際医療の向上に貢献していきます。
MOU締結記念セレモニー
日時：2025年11月4日（火）15：30～
会場：横浜市立大学福浦キャンパス オープンイノベーションラボ
【協力・連携内容】
(1) 教員および研究者の交流
(2) 遠隔医療・遠隔ICU・救急医療などの教育及び研究に関連する情報と資料の交換
(3) 国際的な研究及び教育活動における協力
(4) 相互に有益と認められるその他の活動
(5) 上記に関連する広報活動
ハノイ医科大学（英名：Hanoi Medical University）：
ベトナム社会主義共和国の首都ハノイに1902年に創立された国立の医科大学。2007年には、ベトナム初の大学附属病院「ハノイ医科大学病院」 を開院。
左よりTran Huy Thinh（トラン・フイ・ティン）先生、宮城 悦子副学長
