この冬限定！贅沢サンドが新登場『トリュフ香るローストビーフ』『3種のきのこ香るグリルチキンチーズ』

＜この冬限定！ホリデーシーズンのご褒美に＞

芳醇なトリュフときのこ香る、贅沢サンドが新登場！ 『トリュフ香るローストビーフ』 『3種のきのこ香るグリルチキンチーズ』 2025年11月12日（水）より全国で期間限定発売－「いい肉の日」には新商品のセットメニューが240円引きとなるキャンペーンも実施！－



WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『トリュフ香るローストビーフ』『3種のきのこ香るグリルチキンチーズ』の2種のサンドを、2025年11月12日（水）から期間限定で全国のサブウェイにて販売いたします。

この冬、ホリデーシーズンにぴったりな、贅沢（ぜいたく）な香りと味わいが楽しめるスペシャルなサンドイッチが登場します。『トリュフ香るローストビーフ』は、サブウェイの人気商品の一つであるローストビーフに、新登場の「トリュフソース」を合わせた贅沢な一品です。たまねぎのうまみと甘みを加えたコク深い醤油ベースに、ヨーロッパ産トリュフパウダー（サマートリュフ）を使用。ひと口目からトリュフの芳醇な香りが広がり、ローストビーフのうまみを引き立てます。『3種のきのこ香るグリルチキンチーズ』は、ポルチーニ、マッシュルーム、エリンギの3種のきのこを使用した「3種のきのこソース」が味の決め手です。やや低めの温度でじっくり煮込むことで、きのこの香りとうまみを凝縮。グリルチキンととろける濃厚なチーズが絡み合う、あたたかく満足感のあるサンドイッチに仕上げました。





クリスマスや年末年始など、特別なひとときにぴったりの贅沢な味わいと香りを楽しめる2種のサンドをぜひお召し上がりください。

期間限定販売 新商品概要

トリュフ香るローストビーフ

販売価格：850円（税込）

カロリー：356kcal、糖質：38.9g

トリュフ香る醤油ベースのソースを、人気のローストビーフに合わせた、ホリデーシーズンのご褒美としてぴったりなスペシャルなサンドイッチ。

3種のきのこ香るグリルチキンチーズ

販売価格：680円（税込）

カロリー：358kcal、糖質：37.8g

ポルチーニ・マッシュルーム・エリンギの3種をじっくりと煮込んで作ったソースが味の決め手。グリルチキンと濃厚なチーズが絡み合うあたたかいスペシャルな逸品。

【販売期間】 2025年11月12日（水）～ ※なくなり次第終了

【販売店舗】 サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

キャンペーン情報

■11月29日は「いい肉の日」！

お得に新作サンドを楽しめるキャンペーン開催

11月29日の「いい肉の日」を記念して、11月12日（水）～11月29日（土）の期間限定で、『トリュフ香るローストビーフ』のポテトドリンクセットを通常価格1,230円（税込）のところ、240円引きの990円（税込）でご提供するお得なキャンペーンを実施します。

サブウェイ自慢のローストビーフに芳醇なトリュフソースを合わせたこの冬だけの贅沢な味わいを、いつもよりお得に楽しめる特別な機会です。ぜひこの期間に、「いい肉の日」にふさわしいご褒美サンドをお楽しみください。

【実施期間】2025年11月12日（水）～11月29日（土）

【対象商品】『トリュフ香るローストビーフ』ポテトドリンクセット

【実施店舗】サブウェイ全店

（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた”町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。