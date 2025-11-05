初期費用 従来比1/10以下！Interop準グランプリ受賞の日本製クラウド型テロップシステム「mashup」、進化版をInter BEE 2025に出展。

株式会社テレビ朝日クリエイト

株式会社テレビ朝日クリエイト（本社：東京都港区、代表：久野 昌宏）が開発展開するクラウド型テロップシステム「mashup(マッシュアップ)」は、2025年11月19日（水）～21日（金）に幕張メッセで開催されるメディア総合イベント「Inter BEE 2025」に出展します。

「Interop Tokyo 2025」でBest of Show Award（デジタルメディア部門）準グランプリを獲得し注目を集めた「mashup」が、ユーザーの声を反映し、さらに進化した新バージョンを初公開します。

【Webページ】https://www.inter-bee.com/ja/

■ライブグラフィックス「mashup」とは

「mashup」は、テレビ局で長年テロップ制作を担ってきたテロップのプロが監修した、日本製のクラウド型テロップシステムです。

■「テロップ運用の“常識”を変える」

「mashup」は、これまで専用機材やオンプレ環境に依存していたテロップ運用の常識を変える、日本製のクラウド型テロップシステムです。放送・配信の現場で課題となっていた「テロップ運用だけが専用機材に依存する」状況を解消し、ノートPC1台とブラウザだけで動作するWebベース設計を実現しました。

テレビ局で培われた放送クオリティをそのまま再現しつつ、初期費用は従来比1/10以下と圧倒的な低コストを実現。特別な機材や複雑なセットアップを必要とせず、あらゆる現場で高品質な映像演出を可能にします。

mashup製品HP: https://mashup.live

放送業界で必要とされるNDI/SDI送出や、配信でのWebレイヤー対応など、クラウドならではのスケーラビリティを最大限に活かした設計。さらにHDサイズのみならず、マルチアスペクト出力でスマホのような縦型画面へも対応します。

■Inter BEE 2025 出展概要

テレビ朝日クリエイトのブースでは、さらに進化した 日本製クラウド型テロップシステム「mashup」 とAI音声認識字幕システム「J-TAC Pro」 をご紹介いたします。アップデートされた放送品質のテロッパー機能に加え、リアルタイムテロップ簡単作成ツール「LiveUI」、イベントやスポーツ中継でお使いいただける「データ連携機能」をご紹介させていただきます。また「mashup」と「J-TAC Pro」を連携させて、話した言葉を即座に映像合成できるシステムも展示いたします。

【ホール・小間番号】

テレビ朝日クリエイト ブース：幕張メッセホール5 小間番号：5510

■ このような課題をお持ちの方は、ぜひブースへ！

「mashup」は、放送局からイベント配信まで、あらゆる現場の課題を解決します。

採用実績も順調に拡大しており、テレビ番組・スポーツ中継・ライブ配信など、さまざまなシーンで導入が進んでいます。特に、以下のような課題をお持ちの皆様は、ぜひブースで「進化版 mashup」による解決策をご体感ください。

- 地方局・CATVのご担当者様「制作コストを削減しつつ、番組の品質は維持・向上させたい」- イベント・スポーツ配信のご担当者様「リアルタイムでスコアや選手情報をテロップに反映させ、臨場感ある中継がしたい」- 制作プロダクション・配信事業者様「専門オペレーターがいなくても、現場スタッフで簡単に高品質なテロップを送出したい」

■Inter BEE 2025限定 【来場者特典】

会期中、弊社ブースにてデモンストレーションを体験いただき、名刺交換させていただいたご希望の皆様に「mashup」の機能拡張版を含む30日間無料トライアルライセンスを進呈いたします。

この機会に、ノートPC1台で完結する放送品質のテロップ運用をぜひご体験ください。

■販売パートナー（代理店）様 募集のお知らせ

株式会社テレビ朝日クリエイトは、クラウド型テロップシステム「mashup」の販売網拡大に向け、共にビジネスを推進いただける販売パートナー（代理店）様を募集いたします。

特に以下の領域で強みをお持ちの企業様との連携を強く希望しております。

- 放送業界（特に地方局・CATV）向けソリューションをお持ちのSIer様、販売店様- イベント・スポーツ配信分野での映像技術や顧客基盤をお持ちの企業様- 企業・教育機関向けに配信ソリューションを提供されている企業様

ご興味をお持ちの企業様は、Inter BEE 2025の弊社ブース（ホール5 小間番号:5510） にて、ぜひお気軽にご相談ください。

■メディア総合イベント Inter BEEとは

Inter BEEは、日本随一の音・映像・通信のプロフェッショナルが一堂に会し、メディア＆エンターテインメント産業の最前線から、コンテンツビジネスに関わる最新のイノベーションを提案する国内最大の「メディア総合イベント」です。

【開催概要】

名称：Inter BEE 2025

会期：

11月19日（水）10:00～17:30

11月20日（木）10:00～17:30

11月21日（金）10:00～17:00

会場：幕張メッセ

〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１

入場無料（全来場者登録入場制）

主催：一般社団法人 電子情報技術産業協会

株式会社テレビ朝日クリエイト

【会社概要】

社名：株式会社テレビ朝日クリエイト（TV Asahi Create Corporation）

本社所在地：〒106-0031 東京都港区西麻布１-２-９ EXタワー8F

代表取締役：久野 昌宏

設立： 1991年4月1日

事業内容：

テレビ番組の美術プロデュース・デザイン・制作、イベント企画・デザイン・制作、CG企画・デザイン・制作、字幕制作および管理運用、ほか

HP: http://www.tv-asahi-create.co.jp

mashup製品HP: https://mashup.live

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社テレビ朝日クリエイト 広報担当: 坂井

電話: 03-5775-6026

メールアドレス: msakai@taccg.com