【21LIVE】11月3日（月）より『誕生石の伝説』トパーズ争奪戦スタート！ランキング入賞で限定バッジ・配信ポイント初期値アップ・バナー出演権を手に入れるチャンス！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、11月3日（月）より『誕生石の伝説』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332885&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼顔出ししなくてもエントリー可能！／
11月の誕生石「トパーズ」を集めて、スペシャルプライズを手に入れよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
希望・友情・誠実を象徴される石「トパーズ」。
未来への希望をもたらしてくれる宝石としても知られるこの誕生石をテーマに、11月3日（月）より『誕生石の伝説』イベントがスタートします。
誕生石「トパーズ」を集め、一般・ビギナーランキングで入賞すると、限定バッジや配信ポイントの初期値アップをプレゼント！
さらに、一般ランキングのTOP3には翌月開催イベントのバナー出演権も獲得可能です。
配信をさらに輝かせるチャンス、ぜひこの機会に挑戦してみましょう。
＼一般ランキングプライズ／
▼バッジ
トパーズを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
▼配信ポイント初期値UP
TOP21入賞で配信ポイントが3,000～150,000ptアップ！
数値が大きいほど配信一覧で上部に表示され、より多くのリスナーとの出会いにつながります。
▼バナー出演
TOP3入賞で、翌月開催の誕生石イベントページトップバナーのモデル出演権を獲得できます。
★TOP1
・公式LINE案内バナー出演
・プレスリリース用バナー出演
・イベントページトップバナー出演
★TOP2～3
・イベントページトップバナー出演
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332885&id=bodyimage2】
＼ビギナーランキングプライズ／
▼バッジ
トパーズを500個以上集めたライバー全員にバッジを進呈します。
さらに、TOP3入賞者には獲得数に応じて王冠付きや豪華ver.の限定バッジをプレゼント！
▼配信ポイント
TOP21入賞で配信ポイントが1,000～100,000ptアップ！
━━━━━＼ 開催期間 ／━━━━━
11月3日（月）～11月19日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------------------
※ランキング参加はエントリー制です。
【一般ランキング】
11月1日時点で初配信日から60日を越えているライバー
【ビギナーランキング】
11月1日時点で初配信日から60日以内のライバー
--------------------------------------------------------
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
