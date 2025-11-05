【銀座コージーコーナー】チーズスイーツで「チーズの日」を楽しもう！“ふわシュワッ”食感、コク深くなめらか・・・、味わいや食感の異なる4種類

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2025年11月7日（金）から全国の生ケーキ取扱店（※）で、4種類のチーズスイーツを販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、掲載商品の取扱店はありません。

日替わりで楽しみたくなる♪4種類のチーズスイーツ

そのまま食べたり料理に使ったり、飲み物とのペアリングや、さまざまなスイーツでも親しまれているチーズ。この度、チーズの日（※）として知られる11月11日に合わせてチーズスイーツを期間限定で発売します。

ラインアップは4種類。カラメルビスケットとレアチーズの組み合わせや、レアチーズのなめらかな食感とビスケットのザクザク食感のコントラストが楽しい「レアチーズwith Biscoff(R)biscuit」、北海道産チーズの味わいを堪能できる、ふんわりスフレタイプの「チーズケーキ（北海道産チーズ）」と“しっとり、ふわシュワッ”食感の「チーズスフレ（北海道産チーズ）」、コクのあるチーズクリームとほろ苦いコーヒーカスタードが相性抜群の「Wシュー（ティラミス）」。日替わりで味わいたくなるタイプの異なる4種類を、どうぞお楽しみください。

※チーズの日

チーズ普及協議会と日本輸入チーズ普及協会が、「日本人にもっとチーズに親しんでもらうことを目的」に制定

【商品概要】

レアチーズwith Biscoff(R)biscuit

https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/46708.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/46708.html)

価格：500円（税込540円）

販売：11月7日（金）～12月4日（木）頃

特長：カラメルビスケットのほどよい甘さとほのかなシナモンの香りが、まろやかで乳味のあるレアチーズとマッチ。細かく砕いてホワイトチョコでコーティングしたカラメルビスケットを上面に敷き詰め、ザクザク食感も楽しめるように仕上げました。

チーズケーキ（北海道産チーズ）

https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/44723.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/cutcake/44723.html)

価格：420円（税込453円）

販売：11月7日（金）～2026年1月29日（木）頃 ※12/23～25 販売休止

特長：北海道産クリームチーズを100％使用した、ふんわりスフレタイプのチーズケーキです。

しっとり、ふわっじゅわっと広がるチーズのコク深い味わいが、秋から冬にかけての時期にぴったりです。

チーズスフレ（北海道産チーズ）

https://www.cozycorner.co.jp/product/casual/61294.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/casual/61294.html)

価格：590円（税込637円）

販売：11月7日（金）～2026年1月29日（木）頃

※12/22～25、12/31～2026/1/4 販売休止

特長：北海道産クリームチーズを使用した、ふんわり食感のチーズスフレです。”しっとり、ふわシュワッ”と広がるチーズのコク深い味わいが、秋から冬にかけての時期にぴったりです。

Wシュー（ティラミス）

https://www.cozycorner.co.jp/product/daily/55647.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/daily/55647.html)

価格：290円（税込313円）

販売：11月7日（金）～12月21日（日）頃

特長：コクのあるチーズクリーム＆ほろ苦いコーヒーカスタードを、さっくり焼き上げたシュー皮にとじこめました。2つのクリームがとけ合い生まれる、ティラミスの味わいをお楽しみください。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。