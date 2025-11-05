『妄想総理 ファンタジー編Vol.2　ふしぎポケット総理』-夢を忘れた大人たちへ、希望を届ける“魔法のポケット”

株式会社リリパット

◆作品概要

「もしも◯◯が総理になったら？」というユーモラスな発想から始まる『妄想総理』シリーズ。

ファンタジー編では、現実を少し離れて“心の世界”を旅するような物語が描かれます。

Vol.2「ふしぎポケット総理」では、子どもの純粋な想像力が社会を動かしていく、

まるで夢と現実の境界が溶けていくようなストーリーです。

人々のポケットに“希望”や“勇気”を入れてあげる不思議な総理大臣。

どんなに落ち込んでいても、ポケットの中に手を入れれば、

「もう一度頑張ろう」と思える“光る種”が入っているのです。

やがて、その種が街じゅうに広がり、

人々の心に小さな笑顔を咲かせていく--。

目に見えないやさしさが連鎖していく、詩のようなファンタジーです。

◆書誌情報

・タイトル：『妄想総理 ファンタジー編Vol.2 ふしぎポケット総理』

・著者：ひらかわ ゆうき（Yuki Hirakawa）

・シリーズ：妄想総理 ファンタジー編（全5巻予定）

・配信形態：Amazon Kindle（電子書籍）

・発売日：25年10月

・価格 ： \300