『妄想総理 ファンタジー編Vol.2 ふしぎポケット総理』-夢を忘れた大人たちへ、希望を届ける“魔法のポケット”
株式会社リリパット
◆作品概要
「もしも◯◯が総理になったら？」というユーモラスな発想から始まる『妄想総理』シリーズ。
ファンタジー編では、現実を少し離れて“心の世界”を旅するような物語が描かれます。
Vol.2「ふしぎポケット総理」では、子どもの純粋な想像力が社会を動かしていく、
まるで夢と現実の境界が溶けていくようなストーリーです。
人々のポケットに“希望”や“勇気”を入れてあげる不思議な総理大臣。
どんなに落ち込んでいても、ポケットの中に手を入れれば、
「もう一度頑張ろう」と思える“光る種”が入っているのです。
やがて、その種が街じゅうに広がり、
人々の心に小さな笑顔を咲かせていく--。
目に見えないやさしさが連鎖していく、詩のようなファンタジーです。
◆書誌情報
・タイトル：『妄想総理 ファンタジー編Vol.2 ふしぎポケット総理』
・著者：ひらかわ ゆうき（Yuki Hirakawa）
・シリーズ：妄想総理 ファンタジー編（全5巻予定）
・配信形態：Amazon Kindle（電子書籍）
・発売日：25年10月
・価格 ： \300