ToyTalk、全国初！岡山県と生成AIの活用及び普及に関する連携協定を締結

対話型AIキャラクタープラットフォーム「ToyTalk（トイトーク）」を提供する株式会社ブリッジウェル（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：石橋真彦）は、岡山県美作県民局（局長：東 寛）と「美作地域における生成AIの活用及び普及に関する連携協定」を締結しました。

本協定を通じ、AI技術を活用した地域課題の解決および地域活性化を図ります。

岡山県美作県民局 × ToyTalk生成AIで地域をつなぐ ― 美作から始まるAI地域連携 ―

美作地域の背景と課題

岡山県北部に位置する美作地域は、豊かな自然と温泉資源を有しながらも、人口減少や高齢化が急速に進行し、地域の持続性が問われる状況にあります。

若者の定着促進や観光振興、行政サービスの効率化など、さまざまな課題解決に向けた新たなアプローチが求められています。

協定の概要と目的

本協定では、AI技術を活用した地域の魅力発信や、外国人観光客への多言語対応などに取り組み、持続可能な地域づくりを進めます。

ToyTalkを通じて、誰もが簡単に地域固有の情報を話すAIキャラクターを作成し、観光・教育・福祉など幅広い分野での利活用を目指します。

取り組みの内容

- ToyTalkを活用した観光案内・文化施設での音声ガイドの実証実験- 多言語対応によるインバウンド向け案内強化- 地域施設でのAIキャラクター導入による省人化の検証- 市町村や地域事業者向けの生成AIセミナー・導入支援の実施

岡山県美作県民局 局長 東 寛 様からのコメント

この度、加速度的に進行する人口減少や高齢化など、岡山県美作地域が直面する課題の解決及び地域活性化に向け、株式会社ブリッジウェルと連携協定を締結させていただくこととなりました。

会話型生成AIであるToyTalkは、自然な話し方や問いかけに対する素早い反応など、まるで人間と会話しているかのようなやりとりが特徴です。

また、誰でも簡単にキャラクターを作成できる点においては、窓口業務、施設案内、外国人対応など、各担当者が各々の分野・課題に沿ったカスタマイズができ、より利用者に寄り添ったキャラクターの作成ができると考えています。

まずは、観光分野における実証実験を通して、美作地域への普及を目指し、いずれは若者の還流・定着や女性の流出防止、美作地域の活力創造など、誇りをもって住み続けられる美作地域を実現してまいります。

今後の展開

今後は観光分野を中心に、美作地域でのAI活用を段階的に拡大していきます。

「美作三湯芸術温度」では作品解説をAIキャラクターが行う実証を進め、11月開催の「みまさかスローライフ列車」では観光客との音声対話による案内実験を予定しています。

さらに、地域事業者・自治体向けの生成AIセミナーを通じ、地域全体のデジタル化と人材育成を支援してまいります。

ToyTalkとは

「ToyTalk（トイトーク）」は、株式会社ブリッジウェルが開発・提供する対話型AIキャラクタープラットフォームです。

誰でも簡単に「発信したい情報」を持ったAIキャラクターを作成でき、観光案内・行政窓口・イベント・教育など、さまざまな用途に活用できます。

特別なシステム開発や専門知識は不要で、地域や施設固有の知識を登録するだけでAIキャラが自然に会話しながら案内を行います。

また、多言語対応（57言語）や0.3秒の高速応答により、インバウンド対応や省人化にも有効です。

ToyTalkは、地域の「知恵」「物語」「想い」をAIが語ることで、“誰もが話せる地域づくり”を支援する新しい生成AIプラットフォームです。

ToyTalk：https://toytalk.ai/

株式会社ブリッジウェル

人々と組織をつなぐ架け橋として、社会に新たな価値と可能性を創造することを目指し、保育施設向けの紙おむつのサブスク「おむつカンパニー」などを中心に、社会の発展と持続可能な未来に貢献する会社です。

会社名 ：株式会社ブリッジウェル

事業内容 ：ToyTalk事業、コンサルティング事業、おむつサブスク事業、食品商社事業

代表者 ：石橋真彦、筒井訓章

所在地 ：東京都江東区高橋14-3

設立 ：2019年11月22日

ホームページ：https://about.bridge-well.com/

ToyTalk：https://toytalk.ai/

おむつカンパニー：https://www.omutsu.jp/