おでかけに最適！『TIGORA』の人気シリーズ「大きくひらくリュックサック」に待望の秋冬仕様が登場！
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、アルペンプライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」より、「大きくひらくリュックサック」シリーズから秋冬らしいキルティング素材を使用した新商品を全国のスポーツデポ、アルペン、オンラインストアにて順次発売いたします。「大きくひらくリュックサック」は、取り出し部が大きく開き快適に荷物の出し入れが可能な人気商品で、皆さまの秋冬のお出かけを快適にサポートします。
■秋冬のお出かけを快適に！「大きくひらくリュックサック」
巾着タイプ設計×大きなサイドファスナーで荷物の出し入れの煩わしさを軽減
「大きくひらくリュックサック」は、巾着タイプで開口部を簡単に開けられる設計に加え、大きく開くサイドファスナーを搭載。巾着タイプの開口部はガバっと“大きくひらく”ためA4サイズも楽々に出し入れが可能です。また、巾着を閉めたままでも、横のファスナーから中の物を簡単に取り出せます。リュックの上からだけでなく横からもスムーズに荷物を取り出せるため、紅葉狩りや家族でのお出かけなど、秋冬のアクティブなシーンでも荷物の出し入れがしやすく快適に使える仕様となっています。
コーディネートしやすいカラーと素材で女性も楽しめる
今回の秋冬展開では、キルティング素材を使用し、上質な見た目に仕上げました。また、コーディネートしやすいブラックとグレーのカラー展開のため、女性も取り入れやすいアイテムです。スウェットやセーター、ダウン等の秋冬の装いにも合わせやすいデザインです。
普段の通勤から休日のお出かけまで、幅広いシーンで活躍します。
【商品概要】
大きくひらくリュックサックFWキルト
価格 ：2,499円（税込）
サイズ：W320×H460×D200 (mm)/ 22L
カラー： ブラック、グレー
商品URL：
ブラック https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4231030805-0001
グレー https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4231030905-0001
TIGORA 秋冬のオススメバッグ特集 特設サイト
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/FeaturePage305.aspx
【販売店情報】
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/alpen-group/
※店舗によりお取り扱いがない場合がございます。
■TIGORAとは
TIGORA（ティゴラ）は半世紀以上に渡ってスポーツに携わってきたアルペンが、“多くの方にもっと手軽にスポーツ用品を手に取ってほしい”という想いから、高機能かつコストパフォーマンスの高いスポーツアイテムを展開しているプライベートブランドです。
【TIGORA ブランドサイト】
https://store.alpen-group.jp/product/tigora/
【TIGORA公式Instagram】
■TIGORA OFFICIAL
ID：tigora_official
URL：https://www.instagram.com/tigora_official/
■TIGORA WOMEN
ID：tigora_women
URL：https://www.instagram.com/tigora_women/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
