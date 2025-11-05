日本ベネックス、福岡県久山町にて九州最大級の屋根借りメガソーラー（約3.7MW）を稼働
株式会社日本ベネックス（本社：長崎県諫早市、代表取締役社長：小林洋平、以下：日本ベネック
ス）は、福岡県糟屋郡久山町にて吉田海運ロジソリューションズ株式会社（本社：長崎県佐世保市
、代表取締役社長：吉田康剛、以下：吉田海運ロジソリューションズ）が開発した物流施設「YKW
久山久原」の屋根に約3.7MWの太陽光発電所「ベネックス久山ソーラーポート」（以下「本発電所
」）を設置し、このたび運転を開始いたしました。本件は、日本ベネックスにとって、吉田海運グル
ープとの初めての協業となります。
「ベネックス久山ソーラーポート」
本発電所は、吉田海運ロジソリューションズが開発した福岡県糟屋郡久山町の物流施設「YKW
久山久原」の屋根を賃借し、オンサイトPPA・全量FIP売電の2つの発電所を設置したものです。
太陽電池容量はオンサイトPPA約0.5MW、全量FIP約3.1MWで合計約3.7MWとなります。全量
FIP部分の年間発電量は、一般家庭約1,155世帯分の消費電力に相当する約347万kWhを見込
んでおります。
本発電所は屋根借り方式の太陽光発電設備としては、九州最大級 *1 となります。
【ベネックス久山ソーラ―ポート 概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/32810/table/79_1_74de2dda4c03b12d81ea534cad416535.jpg?v=202511051057 ]
本発電所の稼働により、日本ベネックスの保有する自社発電所は52件（合計出力約70.2MW）と
なりました。このうち物流施設の屋根借り太陽光発電所は35件（合計出力約61.3MW）、FIP太
陽光発電所は27件（合計出力約49.3MW）となります。
日本ベネックスは、太陽光発電所の建設および運営を通じて、再生可能エネルギーのさらなる普
及に貢献してまいります。
*1 公開情報に基づく当社調べ。
〈株式会社日本ベネックスについて〉
創業以来、68年の精密板金加工の実績をベースに、2012年より再生可能エネルギー事業に参入
し、事業の新しい柱を確立。「いい仕事を、しつづける。」をパーパスに掲げ、社会に新たな価値を
創造する事業を展開している。
URL ：https://www.japan-benex.co.jp/
本社 ：長崎県諫早市津久葉町99番地48
代表者 ：代表取締役社長 小林洋平
設立 ：1957年
従業員数：200名（グループ会社含む）
事業内容：
・製造事業（精密板金加工技術をコア技術とした各種産業機器の設計・製造）
・環境エネルギー事業（再生可能エネルギー設備設計・施工及び自社発電所の運営）