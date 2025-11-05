こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
季節の味覚、瀬戸内海産の大粒牡蠣を使用した「大粒牡蠣鍋」など『季節の鍋』メニューを１１月１１日（火）より販売開始！
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）は、「北海道生まれ和食処とんでん」北海道・関東全店舗にて、２０２５年１１月１１日（火）より、肌寒い季節にほっと温まれる『季節の鍋』メニューを販売いたします。
カラダの芯までぽかぽかに温まれる、毎年大好評の『季節の鍋』メニューを今年もご用意。
肌寒くなるこの季節にぴったりの『季節の鍋』メニューを１１月１１日（火）より販売開始いたします。
毎年この時期になると、お客様より「楽しみにしている」とお声をいただいています。今年は、大粒牡蠣を５粒使用した「大粒牡蠣鍋」とぷりぷりとした新鮮な国産の牛もつを楽しめる「国産牛もつ鍋」、魚介の旨味を思う存分ご堪能いただける「海鮮鍋焼きうどん」の3つの鍋メニューをご用意いたします。
お席で煮込みながら食べられるとんでんの鍋メニューは、ひとつの鍋を囲んで皆様でお楽しみいただくのはもちろん、ご自身のペースに合わせてゆっくりとお一人様からお召し上がりいただけます。寒い時期にぴったりの鍋メニューをご堪能ください。
●「大粒牡蠣鍋」＜一人前＞１,８８０円（税込２,０６８円）
ふっくらとした瀬戸内海産の大粒牡蠣を５粒使用した、食べ応えのある鍋メニューです。
日高根昆布で取った出汁に西京味噌を加えた、濃厚かつ優しい味わいの味噌スープが特徴で、隠し味に北海道産の“スイートコーン”を使用しています。
追加でご注文いただける「雑炊セット」３５０円（税込３８５円）では、優しい甘さと牡蠣の旨みが出たスープを最後までご堪能いただけます。
●「国産牛もつ鍋」＜一人前＞１,７８０円（税込１,９５８円）
ぷりぷりとした新鮮な国産の牛もつを使用した、食べるほどに深いコクが広がる鍋メニューです。
宗田カツオの厚削りと、昆布、ホタテの出汁を効かせた醤油ベースのスープは、牛もつから出る濃厚な旨味を感じる脂が加わる事で、深いコクが広がります。
追加でご注文いただける「うどん（半量）」４００円（税込４４０円）では、牛もつの旨味が溶け込んだスープを麺に絡めてお楽しみいただけます。
●「海鮮鍋焼きうどん」＜一人前＞１,５８０円（税込１,７３８円）
北海道産のほたて（稚貝）や旨いわしのつみれ、えび天ぷらの魚介の旨味を思う存分お楽しみいただける鍋メニューです。
北海道恵庭にある自社工場でつくられた、モチモチとしたうどんに絡むスープは、程よい辛みが感じられる「ピリ辛味」と、辛みのない「しょうゆ味」からご自身のお好みに合わせてお選びいただけます。
追加でご注文いただける「大粒牡蠣（３粒）」６８０円（税込７４８円）を入れることで、魚介の旨味をさらにご堪能いただけます。
≪ 季節の鍋メニュー 概要 ≫
■販売開始日 ：２０２５年１１月１１日（火）
■販売店舗 ：北海道生まれ 和食処とんでん 北海道・関東全店舗
■メニュー ：
「大粒牡蠣鍋」＜一人前＞１,８８０円（税込２,０６８円）
「国産牛もつ鍋」＜一人前＞１,７８０円（税込１,９５８円）
「海鮮鍋焼きうどん」＜一人前＞１,５８０円（税込１,７３８円）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
