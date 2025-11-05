モジュール型建築「NEO-Q」実物展示および新製品「NEO-U」を初公開
小さな空間に、大きな世界を。NEO-Q は自然と調和しながら快適な居住空間を提供するモジュール型ユニットです。
株式会社富士天嘉（本社：東京都新宿区、代表取締役：森田 翔）は、2025年11月26日（水）から28日（金）までの3日間、東京ビッグサイト東展示棟にて開催される「レジャー＆アウトドアジャパン2025」に出展いたします。
デザインコンセプトを表現したカフェ型モジュール（イメージ）。
本展示では、当社の代表ブランドであるモジュール型建築「NEO-Q」の実物展示に加え、新製品「NEO-U」（意匠設計出願中）を初めて公開いたします。
「NEO-U」は、“for YOU, for YOUTH, for the UNIMAGINABLE”をテーマに開発された新世代ユニットモデルであり、NEO-Qシリーズのデザイン思想を継承しつつ、より自由で多様なライフスタイルに対応できる新しい空間コンセプトを提案いたします。
宿泊施設や商業空間など多様なシーンに導入可能なモジュール建築として展開予定。
「NEO-Q」は、“小さな空間に、大きな世界を。”をコンセプトに、限られたスペースを最大限に活用しながら、高いデザイン性と機能性を両立した次世代型モジュール建築として注目を集めています。
工場での一貫生産により高精度かつ短工期を実現し、宿泊施設・商業空間・展示施設など多様なシーンで導入が進んでおります。
NEO-Qモジュールハウスの室内イメージです。
展示ブース全体のイメージ。
本展示会は、アトラクション・アクティビティ・アウトドア産業の専門展として、日本国内のレジャー市場において最大規模を誇るビジネス交流の場です。
当社ブースでは、モジュールの構造・施工技術・デザイン提案を実際にご体感いただけます。
ぜひこの機会に、富士天嘉ブースへお立ち寄りください。
【展示会概要】
イベント名： レジャー＆アウトドアジャパン2025
会期： 2025年11月26日（水）～11月28日（金）
会場： 東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-11-1）
主催： レジャー＆アウトドアジャパン実行委員会
公式サイト： https://leisure-japan.jp/
【会社概要】
会社名： 株式会社富士天嘉
所在地： 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワーラ・トゥール新宿 410
代表者： 代表取締役 森田 翔
設立： 2015年
事業内容： モジュール型建築の企画・設計・製造・施工・運営
サイト： https://fujitennka.jp/
株式会社富士天嘉
株式会社富士天嘉は、モジュール建築の企画・開発・製造を行う企業です。
主力製品である「NEO-Q」シリーズをはじめ、住宅、宿泊施設、商業空間など多様な用途に対応するモジュールユニットを展開しています。
「小さな空間に、大きな世界を。」をコンセプトに、デザイン性と機能性を両立させた新しい空間価値を創造しています。