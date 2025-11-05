群馬の餃子専門店 【爆じゅう餃子 GYO-TEN】の人気商品「爆じゅう餃子」が、『第1回群馬餃子グランプリ』でグランプリを受賞！

株式会社GYO-TEN

株式会社GYO-TEN（本社：群馬県太田市、代表取締役：日野原隆童）が製造販売を手がかける「爆じゅう餃子」がこの度、道の駅八ッ場ふるさと館(https://yambamichinoeki.com/)が主催する第1回群馬餃子グランプリにおいて、『グランプリ』を受賞いたしました。本賞は2025年11月1日に開催された『第3回八ッ場ふるさと館 餃子フェス』にて群馬県を代表する事業者6社の中からお客様の投票によりグランプリを決めるもので当日は多くのお客様にご来場・ご投票いただきました。数ある餃子の中から「爆じゅう餃子」を選んでいただき、心より感謝申し上げます。

当日のイベントでは、餃子女子として多数のテレビ出演をされている玉城ちはる(https://tamakichiharu.com/)様によるLIVE＆トークショーや、焼き餃子協会(https://www.gyoza.or.jp/) 小野寺力様による「餃子の焼き方講座」、さらに5組のアーティストによるLIVEパフォーマンスなどが行われました。

また、総合司会はフリーアナウンサーの木暮あかり(https://lit.link/kogureakari)様（元FM GUNMAアナウンサー）が務め、イベント全体を盛り上げてくださいました。

圧倒的なボリューム感、溢れる肉汁と旨味が広がる「爆じゅう餃子」

今回グランプリを受賞した「爆じゅう餃子」は、厳選した国産キャベツ・豚肉を使用し長年かけて生み出した絶妙な調合で素材本来の旨味を引き出す最高の味に仕上げており、創業当初から手包みにこだわり、味だけでなく見た目も大切に、ひとつひとつ丁寧に職人が想いを込めて作っています。

現在、群馬県内に餃子専門店『爆じゅう餃子 GYO-TEN』を太田市(https://tabelog.com/gunma/A1002/A100203/10024625/)とみどり市大間々(https://tabelog.com/gunma/A1002/A100201/10025998/)に2店舗とコンビニや食のセレクトショップにて関東を中心に65箇所(https://gyo-ten.com/pages/shoplist)で冷凍餃子を販売、自社のオンラインショップ(https://gyo-ten.com/)でも全国へ発送が可能となっております。

最近では、テレビや雑誌など多数のメディアで紹介され、累計 300万個を突破いたしました。

店内でのご飲食・テイクアウトはもちろん、大切な方やお世話になった方、ご友人へのギフトとしても長年にわたり多くのお客様からご愛顧いただいております。

グランプリ受賞商品

商品名：爆じゅう餃子

販売店舗：爆じゅう餃子 GYO-TEN 太田店(https://tabelog.com/gunma/A1002/A100203/10024625/)

爆じゅう餃子 GYO-TEN 大間々店(https://tabelog.com/gunma/A1002/A100201/10025998/)

冷凍餃子の取扱店舗一覧はこちら(https://gyo-ten.com/pages/shoplist)

公式サイトはこちら(https://gyo-ten.com/)

イベント概要

『群馬餃子グランプリ』について

グランプリトロフィー＆賞状グランプリ獲得時の様子

「群馬餃子グランプリ」は、道の駅八ッ場ふるさと館で開催された人気イベント「第3回餃子フェス」からスタートした新しい試みで、来場者の皆さまの投票により群馬の“餃子NO.1”を決める企画です。

https://yambamichinoeki.com/event.html

爆じゅう餃子 GYO-TEN について

餃子専門店として、群馬県太田市とみどり市大間々町に2店舗展開しています。

今回グランプリ受賞をした『爆じゅう餃子』をはじめ、「海老餃子」「しそ餃子」「カレー餃子」「辛口餃子」の全5種類をご用意しており、冷凍餃子と焼き餃子にて販売を行っています。

太田店（店内飲食・テイクアウト）大間々店（テイクアウトのみ）