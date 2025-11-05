【宮城県】「地域とともにクラブの挑戦を支え、心の復興を後押ししたい」アッティーボジムがコバルトーレ女川とフィジカルサポート契約を締結、WACK女川スタジアムにて調印式を開催。

株式会社ジーズニューコンセプト

フィットネスジム「アッティーボジム」を全国展開する株式会社ジーズニューコンセプト(https://gnewc.jp/index.html)（本社：宮城県仙台市、代表：佐藤浩至）は、宮城県女川町を拠点とするサッカークラブ「コバルトーレ女川(https://cobaltore.com/)」とのフィジカルサポート契約を締結し、2025年11月1日にWACK女川スタジアム(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%B7%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0)にて調印式を開催。同日にはアッティーボジム矢本・石巻店(https://attivo.jp/yamoto_ishinomaki.html)6周年イベントにも選手が来場し、地域住民との交流も行われました。

調印式の様子

地域密着クラブと、地域密着ジムの新たな連携

今回の契約により、コバルトーレ女川に所属する選手は、アッティーボジムが全国で展開する32店舗すべてをトレーニング・コンディショニング施設として利用可能となります。遠征先や隙間時間でも質の高いトレーニングやリカバリーを行える環境を整備することで、日々仕事と競技を両立する選手たちのパフォーマンス向上とコンディション維持を支援します。

調印式の様子

調印式はWACK女川スタジアムで開催

調印式は、コバルトーレ女川の本拠地であるWACK女川スタジアムにて執り行われ、両社の代表が登壇。式典では契約書の署名・交換が行われ、今後の連携に向けた意気込みが語られました。

WACK女川スタジアムで練習するコバルトーレ女川の選手の皆さま

■ 株式会社コバルトーレ 代表取締役 近江弘一様 コメント

チームを20年運営してきましたが、こうした「チームのインフラ」に対するご提案は初めてで、大変ありがたく感じております。アマチュアとして、日中は仕事、夜は練習という形で頑張っている選手にとって、この支援は非常に大きな意味があります。今後はジムの利用にとどまらず、トレーニングのアドバイスやコンサルティングなど、さらに深い連携ができたらと期待しています。プロ化に向けて、地域とともに進んでいきたいと思います。

■ 株式会社ジーズニューコンセプト 代表取締役 佐藤浩至 コメント

ご縁がありまして、今回コバルトーレ様に施設を提供させていただくこととなり、フィジカル面やコンディショニング面をサポートさせていただきます。

調印式の前に女川の町を走ってみたのですが、ハード面の復興は進んでいる一方で、住民の方々の心の復興はまだ道半ばと感じました。コバルトーレさんが1つでも多く勝ち、1つでも上のリーグに昇格していくことが、地域の元気や誇りにつながっていくと信じています。



地域住民と選手の交流も。矢本・石巻店で6周年感謝イベントを同時開催

また同日、女川スタジアム近隣に位置するアッティーボジム矢本・石巻店では、開業6周年を記念した感謝イベントも開催。当日はコバルトーレ女川の選手数名が来場し、ジム会員や地域住民と記念撮影やフットサルなどを通じて交流が行われました。

矢本・石巻店で6周年感謝イベントでビンゴ大会にゲスト出演したコバルトーレ女川の選手のみなさま

アスリートと地域、そしてフィットネスジムがつながることで、「運動がもっと身近に」「クラブがもっと誇りに」。そんな未来へ向けた第一歩となる、地域密着型の取り組みとなりました。

今後は、選手へのトレーニング支援にとどまらず、地域住民向けの健康イベントなど、スポーツとフィットネスを通じた地域活性プロジェクトを共に展開していく予定です。

アッティーボジムとコバルトーレ女川は、地域に根ざし、地域とともに挑戦するパートナーとして、次なる一歩を歩んでまいります。

アッティーボジム仙台AER31店



同日、福島・山形の2店舗が新規オープン

2025年11月1日は、アッティーボジムにとっても特別な日となりました。福島県初進出となる「福島店」と、山形県内4店舗目となる「天童店」が2店舗同時オープン。これにより、全国のアッティーボジムのネットワークは32店舗に広がりました。

・アッティーボジム天童店

https://attivo.jp/tendo.html

アッティーボジム天童店のフロント

・アッティーボジム福島店

https://attivo.jp/fukushima.html

アッティーボジム福島店のフリーウェイトエリア

【企業情報】

株式会社ジーズニューコンセプト

宮城県仙台市若林区卸町2丁目1-5

代表取締役 佐藤浩至

https://attivo.jp/

株式会社コバルトーレ

宮城県牡鹿郡女川町女川2丁目7番4号

代表取締役 近江 弘一

https://cobaltore.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ジーズニューコンセプト（アッティーボジム運営本部）

広報担当：関根 優

Mail：y.sekine@gnewc.jp

Web：https://attivo.jp/