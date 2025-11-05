さくら野百貨店弘前店、人流分析AI SaaS「ミセシル」を導入

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）が提供する人流分析AI SaaS「ミセシル」は、さくら野弘前株式会社（本社：青森県弘前市、代表取締役社長 石川 康宏）が運営する「さくら野百貨店 弘前店」に採用されたことをお知らせいたします。

導入の背景と目的

さくら野百貨店 弘前店は、青森県弘前市に位置し、地上4階建ての本館と別館「ラフォルテ」やシネマ館、ヴィレッジ棟の4館 から成る複合商業施設です。

今回の「ミセシル」導入により、近隣からの流入客動向を詳細に分析することで、集客戦略の高度化を行います。

近隣から来店されるお客様を、顧客層、時間帯、交通手段、興味データなどから分析し、プロモーションに展開していく予定です。

ミセシルについて

ミセシルは、スマホビッグデータを活用した、自店・競合店・商圏の人流分析AI SaaSです。業界トップクラス3,000万人の位置情報、4.8億UBのWEB閲覧履歴、1.8億枚の購買レシートデータ、国勢調査データを掛け合わせたデータ分析を行います。

製品URL：https://growth-verse.ai/miseshiru/

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI SaaS「AIMSTAR」「ミセシル」「Zero」の開発・販売などを事業としています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月（旧スプリームシステム株式会社 2000年４月）

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai