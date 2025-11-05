職場で完結する“忘年会・納会ケータリング”が人気。幹事負担を軽減し、社内コミュニケーションを促進

2ndTable株式会社

オフィスやイベント会場へのケータリングサービスを年間3000件以上実施する2ndTable株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表：三原一馬）は、 2025年の忘年会・納会シーズンに向けたケータリング予約の受付を開始しました。

オフィスや貸し会議室で完結する“職場内納会”スタイルを提案し、業務の合間や終業後にも実施しやすい点が評価されています。

福利厚生・社内コミュニケーション施策としての新しい形

2024年に実施された共同調査では、企業の人事担当者の多くが社内コミュニケーションに課題を感じているという結果が示されています（※1）。

また、リクルートの外食総研による2025年の調査では、職場の飲み会の実施率は2017年の約75％から2025年は約60％へ低下し、飲み会に期待することの1位は「コミュニケーションの場」40.3％であることが報告されています（※2）。

参考：

※1 HR総研（ProFuture株式会社）・アサヒビール株式会社「社内コミュニケーションの課題と対策に関する調査」（調査期間：2024年11月、発表：2025年3月）

https://www.hrpro.co.jp/research_detail.php?r_no=399

※2 リクルート「ホットペッパーグルメ外食総研」『職場の飲み会に対する期待と参加実態調査』（調査時期：2025年4月、公開：2025年6月）

https://www.hotpepper.jp/ggs/research/article/column/20250529

セカンドテーブルでは、準備・設営・片付けまでワンストップで対応し、幹事の負担を大幅に軽減します。従来の外部飲食店での開催に比べて移動や予約調整の手間が少なく、仕事終わりの短時間でも開催しやすいため、多くの企業から支持を集めています。

多拠点でも同時開催が可能。全国22都道府県で展開

セカンドテーブルのケータリングサービスは、東京・横浜・大阪・名古屋・神戸・福岡を中心に、現在全国22都道府県で展開しています。複数拠点に同時に料理を届けることができるため、本社と支社をつなぐ“ハイブリッド納会”や、エリアをまたぐ同時開催イベントにも対応します。これにより、物理的な距離を超えた組織の一体感を醸成する福利厚生施策としても注目されています。

華やかな演出から軽食まで。オフィスがそのまま交流空間に

メニューは季節やシーンに合わせて柔軟に選べる構成になっており、軽食スタイルから温かい料理まで幅広く対応しています。

オプションとして、テレビ番組でも紹介された「熱々おでんケータリング」やローストビーフ・生ハムのカッティングサービス、出張寿司職人、マグロ解体ショーなども利用でき、職場を一瞬で華やかなイベント空間に変えることが可能です。手軽さと演出性を兼ね備えたプランが、年末の納会シーズンに特に人気を集めています。

セカンドテーブルの特長

全国主要都市でワンランク上のメニュー・サービス：関東・関西・九州・名古屋の主要都市で、均一化された高品質なケータリングサービスをご提供します。

多様なシーンに対応：キックオフ、セミナー、会議、懇親会、パーティーなど、様々なイベントシーンにご利用いただけます。

オフィスや貸し会議室も華やかに：お料理だけではなく、装飾でも会場を鮮やかに彩ります。お花見や縁日・クリスマス等、季節の演出も承っております。

豊富なメニューラインナップ：お客様のニーズやご予算に合わせて、和洋中をはじめとしたバリエーション豊かなお料理・プランをご用意しております。アレルギー対応やハラル／ベジタリアンメニューなどもご提供可能です。

オプションメニュー：「出張寿司職人」「生ハム／ローストビーフカッティング」「マグロ解体ショー」などのライブケータリングや、「お祭りプラン」として屋台風のケータリングもご用意がございます。

きめ細やかなサービス：経験豊富なスタッフが、企画・準備から当日の運営まで、お客様のイベントをサポートいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SHAEPGuQcsY ]

今後の展開

セカンドテーブルでは、食とサービスを通してイベント成功のお手伝いをしております。

今後もお客様にご満足いただけるプランや心踊る美味しいメニュー・プロフェッショナルによる信頼のサービスを広い地域でご提案してまいりますので、イベントのケータリングや演出にお悩みの方はご気軽にお問い合わせください。

