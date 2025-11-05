新作記念セール！ITZAVIBE（イッザバイブ）25AW最新コレクション登場

ITZAVIBE（イッザバイブ）は、韓国で誕生したファッションブランド。「It’s a vibe（それが雰囲気だ）」という言葉に由来し、自分の雰囲気やオーラをそのままファッションで描き出すことをコンセプトにしています。


aespaやNCT DREAM韓国アイドルの着用も多く、特にアニマルTシャツで話題に。


猫がプリントされたミニ丈Tシャツや、男女問わず着用可能なゆったりシルエットのフリーサイズアイテムが勢揃いしており、ストリートカジュアルを楽しむ若者を中心に人気を集めています。






















今回、ITZAVIBEが2025年秋冬最新コレクションの販売を記念し、グローバルファッションECストア「60%（シックスティーパーセント）」にて期間限定のスペシャルセールを開催します。



新作は、スターやドットモチーフのブランドを象徴するユニークなデザインで、ワンポイントでコーデのアクセントに。


トレンド感とクラシックさを融合したデザインで、日常のコーデに取り入れやすいアイテムが登場しています。



■キャンペーン概要


セール期間：2025年11月5日 11:00 ～11月15日 00:00


▶販売URLはこちら：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202511-itzavibe-sale_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202511-itzavibe-sale_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)
▶ ︎Instagram ：https://www.instagram.com/itzavibeofficial/



■ 株式会社シックスティーパーセント


2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点


会社名　：株式会社シックスティーパーセント


代表者　：代表取締役　真部大河


所在地　：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階


設立　　：2018年7月


HP　　：https://corp.sixtypercent.com/



【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】


・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント　広報担当


・E-Mail ：press@sixty-percent.com



■ 60%


「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。


