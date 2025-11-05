『【再放送】SaaS時代のアカウント・権限管理ツール、主要３製品比較』というテーマのウェビナーを開催
■アカウントや権限の管理が大変
このような状況の中、人事情報やADなどを元に、全てのクラウドサービスのアカウントや権限を管理する必要があります。
具体的には、入社した社員のアカウントの生成、人事異動などによる所属や権限の変更、退職した社員のアカウント削除などを、タイムリーに行う必要があります。
当然ながら、オンプレミスのシステムについても同様です。
■関連会社もJ-SOX法の対象に
このような「ID管理」業務は、J-SOX法に基づく内部統制の対象であり、監査の対象になります。
また、上場企業はもちろんのこと、その関連会社も監査の対象です。
■ID管理ツール（アカウント・権限管理ツール）、主要３製品比較
本セミナーでは、主要なID管理ツール（アカウント・権限管理ツール）を３製品比較します。
比較対象は以下です。
・Okta…グローバルで多く利用されている
・国産ID管理ツールＡ…国内で多く利用されている
・Keyspider…国内で多く利用されている
単純な○×の比較表ではなく、その設計コンセプトなどから「どのような企業にはどの製品が適しているのか？」掘り下げていきます。
■主催・共催
Keyspider株式会社
株式会社アクシオ
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
■増える、クラウドサービスやSaaS
テレワークの普及もあり、企業では様々なクラウドサービスを活用するようになりました。
・Microsoft365、Google Workspace などのオフィススイート
・Salesforce などのCRM
・BOX などのオンラインストレージ
・Slack、LINEWORKS、ChatWork などのビジネスチャット
・Zoom、Teams などのビデオ会議
・サイボウズ、Kintone などのグループウェアやWebデータベース
・コンカー、楽々精算、マネーフォワード などの経費精算
・ジョブカン、KING OF TIME などの勤怠管理
また、従来のオンプレミスの社内システム、業務システム、オンプレADも当然残っています。
■主催・共催
Keyspider株式会社
株式会社アクシオ
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
