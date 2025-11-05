『【再放送】SaaS時代のアカウント・権限管理ツール、主要３製品比較』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/keyspider-20251212/M1D



■増える、クラウドサービスやSaaS

テレワークの普及もあり、企業では様々なクラウドサービスを活用するようになりました。

・Microsoft365、Google Workspace などのオフィススイート

・Salesforce などのCRM

・BOX などのオンラインストレージ

・Slack、LINEWORKS、ChatWork などのビジネスチャット

・Zoom、Teams などのビデオ会議

・サイボウズ、Kintone などのグループウェアやWebデータベース

・コンカー、楽々精算、マネーフォワード などの経費精算

・ジョブカン、KING OF TIME などの勤怠管理

また、従来のオンプレミスの社内システム、業務システム、オンプレADも当然残っています。





■アカウントや権限の管理が大変このような状況の中、人事情報やADなどを元に、全てのクラウドサービスのアカウントや権限を管理する必要があります。具体的には、入社した社員のアカウントの生成、人事異動などによる所属や権限の変更、退職した社員のアカウント削除などを、タイムリーに行う必要があります。当然ながら、オンプレミスのシステムについても同様です。■関連会社もJ-SOX法の対象にこのような「ID管理」業務は、J-SOX法に基づく内部統制の対象であり、監査の対象になります。また、上場企業はもちろんのこと、その関連会社も監査の対象です。■ID管理ツール（アカウント・権限管理ツール）、主要３製品比較本セミナーでは、主要なID管理ツール（アカウント・権限管理ツール）を３製品比較します。比較対象は以下です。・Okta…グローバルで多く利用されている・国産ID管理ツールＡ…国内で多く利用されている・Keyspider…国内で多く利用されている単純な○×の比較表ではなく、その設計コンセプトなどから「どのような企業にはどの製品が適しているのか？」掘り下げていきます。■主催・共催Keyspider株式会社株式会社アクシオ■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/keyspider-20251212/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]