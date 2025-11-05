『【再放送】IDガバナンス管理（IGA）とは？』というテーマのウェビナーを開催
このような状況の中、企業内で管理すべきIDやアカウントが増加し、その管理が複雑化しています。
■内部不正やランサムウェア攻撃など、高まる脅威
従業員の異動や退職時に、不要なアカウントの削除やアクセス権限の変更を適切に行わないと、不正アクセスやデータ漏洩の原因となります。
また、乗っ取られたアカウントがランサムウェア攻撃の足掛かりになるケースも考えられます。
このため、このような「ID管理」業務は、J-SOX法に基づく内部統制の対象であり、監査の対象になります。
また、上場企業はもちろんのこと、その関連会社も監査の対象です。
■IDガバナンス管理（IGA）について解説
本セミナーでは、IDのライフサイクル管理やアクセス権限の管理を行う、「IDガバナンス管理（IGA）」について、わかりやすく解説します。
また、IGAを実践するためのツール「Keyspider」について、他製品との比較も交えながら解説します。
■主催・共催
Keyspider株式会社
株式会社アクシオ
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
■増える、クラウドサービスやSaaS
テレワークの普及もあり、企業では様々なクラウドサービスを活用するようになりました。
・Microsoft365、Google Workspace などのオフィススイート
・Salesforce などのCRM
・BOX などのオンラインストレージ
・Slack、LINEWORKS、ChatWork などのビジネスチャット
・Zoom、Teams などのビデオ会議
・サイボウズ、Kintone などのグループウェアやWebデータベース
・コンカー、楽々精算、マネーフォワード などの経費精算
・ジョブカン、KING OF TIME などの勤怠管理
また、従来のオンプレミスの社内システム、業務システム、オンプレADも当然残っています。
