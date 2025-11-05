地域を結ぶ「第14回メガりんピック酒祭り」、全国25蔵・120種の銘酒に酔いしれた2日間に

KAFUNE GROUP合同会社

“南信で生きる”を、支える会社、KAFUNE GROUP(代表：小林 孝至、所在地：長野県飯田市)は、2025年9月27日(土)・28日(日)に「第14回メガりんピック酒祭り」を開催いたしました。地域の食と酒を通じて世代と地域をむすぶ本イベントには、3,500名の来場者が集まり、熱気に包まれた会場で南信州の豊かな酒文化を堪能しました。





「第14回メガりんピック酒祭り」は、全国から集結した20蔵以上の酒蔵と、日本酒、ウイスキー、梅酒、シードルなど120種類を超える多種多様なお酒の飲み比べを提供し、来場者に豊かな体験を提供しました。

会場内では、ステージイベントやキッチンカーもあり、参加者は地域の「食」と「酒」の最強タッグを存分に楽しみました。また、地元の生産者や醸造家と来場者との交流も活発に行われ、地域文化の醸成と交流を生む場となりました。

KAFUNE GROUPは、メガりんピック酒祭りを単なるイベントとしてでなく、「南信州の魅力を世界に発信するプラットフォーム」として位置づけています。来年度以降も、参加蔵元の拡大や、地域の子どもから高齢者まで多世代が楽しめるコンテンツの拡充を図り、地域プラットフォームの強化に取り組んでまいります。

■イベント概要

日時: 2025年9月27日(土)10:00～18:00、2025年9月28日(日)10:00～16:00

会場: エスバード(飯田市座光寺3345-1)

内容:

・全国各地の蔵元による試飲・販売会(約120種類のお酒)

・地元の人気キッチンカーによるフード提供

・ステージイベント(ライブパフォーマンスなど)

■KAFUNE GROUP会社概要

KAFUNE GROUPは、長野県飯田市・南信州を基点に介護・医療・小売・保育の4領域を束ね、地域のくらしをまるごと支えるプラットフォームの構築を目指しています。〔有限会社かふね／有限会社メガテン／社会福祉法人一陽会／くまがいクリニック〕がグループ化し、在宅・施設介護と地域医療、日常の流通・配送、保育を横断連携。移動・買い物・健康・子育てといった生活課題をワンストップで解決し、「困ったときに最初に頼れる存在」をめざします。高齢者から子どもまで、多世代がつながり合う地域の実現へ。私たちはストーリーと実装の両輪で、南信の“安心と誇り”を育てていきます。

【会社概要】

法人名：KAFUNE GROUP

代表者：小林 孝至

所在地：〒395-0152 長野県飯田市北方2456-3

設立：平成2年4月6日

URL：https://kafune.jp/

