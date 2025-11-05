左室補助循環装置 （LVAD） 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月31に「左室補助循環装置 （LVAD）市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。左室補助循環装置 （LVAD）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
左室補助循環装置 （LVAD）市場の概要
左室補助循環装置 （LVAD） 市場に関する当社の調査レポートによると、左室補助循環装置 （LVAD） 市場規模は 2035 年に約 33.8 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 左室補助循環装置 （LVAD） 市場規模は約 12.6 億米ドルとなっています。左室補助循環装置 （LVAD） に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 9.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、左室補助循環装置（LVAD）市場シェアの拡大は、重度心不全の有病率上昇とドナー不足によるものです。世界的に、心血管疾患（CVD）は依然として主要な死因であり、WHOの報告によると、2022年には約19.8百万人がCVDで死亡し、これは世界の死亡者総数の約32%を占めています。この懸念に対処するには、移植が最善の選択肢ですが、ドナー心臓の供給は著しく限られています。そのため、LVADは「移植までの橋渡し（BTT）」と「移植後治療（DT）」の両方の選択肢としてますます利用されるようになり、世界中で強力な市場成長要因となっています。
左室補助循環装置 （LVAD）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/venous-leg-ulcer-vlu-treatment-market/590641777
左室補助循環装置（LVAD）に関する市場調査では、低侵襲デバイスと外科的技術革新により市場シェアが拡大することが明らかになっています。LVAD市場の変革を牽引する要因は、デバイス植え込みにおける低侵襲手術（MIS）技術の世界的な採用と改良です。当社の観察によると、LVADの導入により退院までの期間が短縮され、患者の約50%が15日以内に退院しています。これは、ニーズの高い患者におけるプロセスの効率性を示しており、これが世界的なデバイス市場需要の拡大の重要な要因となっています。
LVADの植え込みと維持にかかる高額な費用は、特に初期段階において、将来的な市場の足かせとなる可能性があります。効率的なデバイスや病院などの大規模なインフラ整備が必要となり、その建設には多額の費用がかかります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333476&id=bodyimage1】
左室補助循環装置 （LVAD）市場セグメンテーションの傾向分析
左室補助循環装置 （LVAD） 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、左室補助循環装置 （LVAD） の市場調査は、デバイスタイプ別、製品タイプ別、適応症別、患者タイプ別、エンドユーザー別、パッケージタイプ別と地域別に分割されています。
左室補助循環装置 （LVAD）市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641777
左室補助循環装置（LVAD）市場は、適応症別に基づいて、デスティネーションセラピー、移植への橋渡し、回復への橋渡しに分割されています。このうち、デスティネーションセラピーのサブセグメントは、2025－2035年の間に市場シェアの45%を占め、予測期間中に市場を支配的に保つと予想されています。
