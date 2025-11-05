AIとモバイルの普及により、オンライン言語学習市場は2032年までに465億米ドルに達すると予測
2024年に1,711億米ドルと評価された世界のオンライン語学学習市場は、2025年から2032年の間に年平均成長率（CAGR）13.3%で拡大し、2032年には465億米ドルに達すると予測されています。この成長は、労働力のグローバル化の進展、多言語スキルの需要拡大、そして世界的な教育システムのデジタル変革によって促進されています。スマートフォンの普及、高速インターネット接続、AI（人工知能）を活用した学習プラットフォームの登場により、語学学習はこれまでになく手軽で魅力的なものになっています。
Duolingo、Babbel、Courseraといったプラットフォームは、柔軟でコスト効率が高く、かつ個別最適化された教育体験を提供することで、学習者が新しい言語を習得する方法を根本的に変革しました。
近年、語学学習は従来の教室からオンラインやモバイルプラットフォームへと移行し、学生、社会人、旅行者など幅広い層に支持されています。この市場拡大の背景には、国際企業が求めるバイリンガル・マルチリンガル人材の増加があります。例えば、米国では全雇用の15%以上が国際貿易に関連しており、家庭の約20%が英語以外の言語を使用しています。ヨーロッパではほぼ全ての中等教育課程で少なくとも1つの外国語が必修となっており、アジアでは英語力の向上が依然として重点課題であり、3億人を超える中国人が第二言語として英語を学習しています。これらの傾向は、多言語化への世界的な動きと、オンラインツールを活用した語学習得の加速を示しています。
セグメンテーション分析
学習モード別:
自己学習型アプリケーションが2024年には市場全体の約58%を占め、オンライン語学学習市場を主導しています。この分野の成長は、モバイルベースの学習が持つアクセスのしやすさ、費用対効果、柔軟性によって支えられています。
Duolingo、Memrise、Mondlyといった自己学習型プラットフォームは、ゲーム感覚やインタラクティブな仕組みにより、何百万人もの学習者に教育機会を提供しています。AIによる音声認識、リアルタイムフィードバック、適応学習アルゴリズムの導入がユーザーのエンゲージメントを高め、学習定着率とモチベーションの向上に寄与しています。
アジア太平洋地域やヨーロッパでは、政府が政策や教育改革を通じてデジタル学習の導入を推進しており、この分野の成長を後押ししています。
言語別:
英語は2024年に世界収益の55%以上を占め、依然として最も支配的な言語セグメントです。英語はビジネス、テクノロジー、科学、エンターテインメントの共通語としての地位を保ち続けています。
ブリティッシュ・カウンシルによると、英語は50か国以上で公用語または第二言語として使用され、世界で15億人以上が話すとされています。特にインドやフィリピンのBPO業界では英語力が不可欠であり、これが市場を牽引しています。
また、韓国や中国など非英語圏諸国でも、国家レベルでの英語教育投資が進められており、オンライン教育プログラムの整備が加速しています。このような動向により、今後も英語が市場成長の主要ドライバーであり続ける見通しです。
地域別分析
北米:
北米は2024年に市場シェア36%を占め、世界市場をリードしています。この成長は、教育テクノロジー基盤の充実、高いスマートフォン普及率、AI学習ソリューションへの投資によって支えられています。
