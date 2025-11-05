第30回＃SOZO美術館テーマコンペは「地方創生支援」のAIアニメコンペです。観光地白浜の写真をAIでアニメ化して30秒動画を制作、SNSで発信することでAIの力で地方創生を支援するコンテストです
第30回「#SOZO美術館テーマコンペは「地方創生支援: AIアニメコンペ」開催します。
テーマ：#行ってみたい白浜 - 和歌山・白浜の魅力を“30秒AIアニメ”で全国発信
株式会社海馬（代表：北村勝利）は、和歌山・白浜の観光資源をAIアニメで表現する全国コンペ「第30回 #SOZO美術館 地方創生支援AIアニメコンペ」を開催します。提供する白浜の観光写真をAIでアニメ化し、縦型9:16／30秒のショート動画としてSNSに投稿。若年層から海外観光客まで幅広い層に白浜の魅力を拡散し、AIの力で地方創生を後押しします。
#SOZO美術館テーマコンペ案内サイト ：https://shirahama.hp.peraichi.com/
（参考）南紀白浜観光協会公式サイト：https://www.nankishirahama.jp/
開催概要
コンペ名称：第30回 #SOZO美術館 地方創生支援AIアニメコンペ
協力：和歌山県白浜町
開催テーマ：#行ってみたい白浜
制作課題：主催側が提供する白浜の観光写真（白良浜、円月島、千畳敷、三段壁 等）を用い、**30秒のAIアニメ（縦型9:16）**を制作
使用ツール：不問
表現上の注意：誇張や事実と異なる表現は禁止
応募資格：どなたでも参加可
応募点数：複数応募可
参加方法：
#SOZO美術館 公式Xアカウント（https://x.com/sozo_museum）をフォロー
ご自身のXアカウントで作品動画を投稿
ハッシュタグ「#SOZO美術館」「#行ってみたい白浜」を付与
※入選連絡はXのDMで行います。
※提供素材（観光写真）の案内は公式Xおよび告知ページでお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333174&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333174&id=bodyimage2】
スケジュール（日本時間）
募集期間：2025年11月4日（火）～ 11月30日（日）23:59
審査期間：2025年12月1日（月）～ 12月7日（日）
結果発表：2025年12月15日（月）
※やむを得ない事情により変更となる場合があります。
賞金・賞品
グランプリ（1名）：30,000円（Amazonギフト）
入賞（5名）：各 5,000円（Amazonギフト）
白浜町提供：
白浜優秀賞（1名）…クエ鍋セット（\11,880）
白浜感謝賞（5名）…鯛押し寿司（\1,080）
審査員（敬称略・五十音順）
大江 康弘 白浜町長
北村 勝利 #SOZO美術館 館長／株式会社海馬 代表取締役
田中 宏幸 アニメプロデューサー／株式会社イーリングプロダクション 代表取締役
小林 譲 AIアニメーター／株式会社Puri Prince Studio Head 取締役COO
加茂 翔太郎 弁護士
審査・発表
提出作品は、地域理解・映像表現・SNS適性（拡散性）・独創性などを総合的に審査します。結果は#SOZO美術館 公式Xおよび関係告知媒体にて発表、入選者にはXのDMで個別連絡します。
作品・権利に関する取り扱い
提供写真は本コンペ応募作品の制作目的に限り利用可能です。二次配布・用途外利用は禁止です。
応募者は、作品が第三者の権利（著作権・商標・肖像・パブリシティ等）を侵害しないことを保証してください。
受賞作品の一部は、主催・関係団体の広報・レポート・イベント展示等で紹介する場合があります（必要範囲での編集・再掲を含む）。
配信元企業：株式会社海馬
