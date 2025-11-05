『本物の算数力の育て方』出版記念！「りんご塾 田邉代表 オンライン講演会2025」を11/23（日）に開催。低学年から算数を学ぶことの重要性や、算数の才能の伸ばし方についてお話します。

