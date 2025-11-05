『本物の算数力の育て方』出版記念！「りんご塾 田邉代表 オンライン講演会2025」を11/23（日）に開催。低学年から算数を学ぶことの重要性や、算数の才能の伸ばし方についてお話します。
2025年11月23日（日）、株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島克哉、以下「当社」）が運営する算数塾「りんご塾」では、田邉亨代表による「オンライン講演会2025」を開催します。
本講演会は、今年10月9日に発売された田邉代表の著書『本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法』（講談社+α新書）の出版を記念した講演会です。
算数教育のプロフェッショナルである田邉代表が、本書の内容に触れながら、算数の魅力はもちろん、低学年から算数を学ぶことの重要性や算数好きな子どもの才能の伸ばし方、算数オリンピックに向けた学習法や「りんご塾」の指導法など、算数教育について余すところなくお伝えします。
また、講演会の後には、年長から小学校2年生までを対象にした「キッズBEE対策オンライン講座」のお試し授業も行われます。
りんご塾への入塾をお考えの方、算数教育にご興味のある方など、どなたでも参加可能です。
当社は、中期経営計画基本戦略の一つに、「付加価値の高い『幼少教育事業』の確立」を掲げ、未来を創るお子様の能力開発事業に力を注いでいます。60余年の歴史を持つ総合教育ソリューション企業だからこそできる質の高い指導により、お子様の能力と可能性を伸ばしてまいります。
【「りんご塾 田邉代表 オンライン講演会2025」概要】
日時：2025年11月23日（日）15:00～16:00
キッズBEE対策オンライン講座お試し授業16:15～16:45
対象：年中～小学生のお子様がいらっしゃる保護者の方
参加費：無料
参加方法：ZOOMシステムを利用
申込方法：お申し込みフォームにて（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaw0FpcmG82Xjf2-jMwrC6NE8_imJVA61-xsyreh8djoCQxA/viewform）
申込締切：2025年11月16日（日）
■ 「りんご塾」について
滋賀県出身の田邉亨（たなべ とおる）氏が同県彦根市に設立した、算数オリンピック入賞を目標に掲げる算数塾。きめ細かい個別指導で、算数オリンピック対策問題や発想力強化のパズルなど、個々の課題に取り組みながら問題の意図を理解し、多角的な解決法を自ら考えて答えを導き出す力を養います。
ホームページ：https://www.ringojuku.com/
■ 「株式会社城南進学研究社」について
株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業を軸に、大学受験教育事業・英語教育事業・スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
ホームページ：https://www.johnan.co.jp/
配信元企業：株式会社城南進学研究社
