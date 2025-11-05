Pylontech、オーストラリア子会社の正式開設を発表 -- グローバルなエネルギー貯蔵フットプリントをさらに強化

シドニー、2025年11月4日 /PRNewswire/ -- エネルギー貯蔵システムの世界的リーダーであるPylon Technologies Co., Ltd.（「Pylontech」、SSE: 688063）は、シドニーにオーストラリア子会社を正式に開設することを発表します。この画期的な出来事は、同社の世界展開戦略における大きな前進を意味し、オーストラリアとニュージーランドのエネルギー貯蔵市場に対する長期的な取り組みを強化するものです。





Pylontech Australia の設立は、同社が本格的な事業体制を整えたことを示すものであり、地域全体のパートナーや顧客により良いサービスを提供するために、ローカライズされた営業、技術サービス、サプライチェーン調整、カスタマーサポートを提供していくことを意味する。





「オーストラリアは世界で最もダイナミックなエネルギー貯蔵市場の一つであり、10年以上前に当社の最初のシステムがここに導入されて以来、その歩みの一部であり続けていることを誇りに思います」と、Pylontech の 副社長 である Geoffrey Song 氏は述べた。「Pylontech Australia の立ち上げは、より緊密な協力、迅速なサービス、そしてより包括的なソリューションを通じて、地域のパートナーを支援するという当社のコミットメントを示すものです。」

オーストラリアは、野心的な国家エネルギー転換目標に牽引され、世界で最も成熟し、かつ急成長しているエネルギー貯蔵市場の一つとなっている。政府は、家庭がクリーンエネルギーへの移行に参加することを支援する安価な家庭用電池イニシアチブなどのプログラムの支援を受け、2035年までに排出量を2005年比で62～70％削減することを目指している。新子会社が本格稼働したことで、Pylontech は住宅用、商業用、ユーティリティ規模のエネルギー貯蔵ソリューションの提供をさらに加速させ、オーストラリアのクリーンで信頼性が高く、レジリエントなエネルギーの未来に向けた進展に貢献していく。

「地域に拠点を設けることで、地理的な近さだけでなく、戦略的な面でもお客様により近づくことを目指しています」と、Pylontech Australia の ゼネラルマネージャーである Ned Yu 氏は付け加えた。「このマイルストーンにより、より高いアジリティ、イノベーション、そして迅速な対応力をもって市場にサービスを提供できるようになります。」

Pylontech Australia の開設は、安全で信頼性が高く、持続可能なエネルギー貯蔵ソリューションを通じて、グローバルなエネルギー転換を支援するという同社の使命を改めて確認するものとなる。





Pylontechについて

2009年に設立された Pylon Technologies Co., Ltd.（Pylontech、SSE: 688063） は、電気化学、パワーエレクトロニクス、システム統合技術を統合した、先駆的かつリーディングカンパニーのエネルギー貯蔵システムプロバイダーである。世界で200万台以上のシステムを展開しており、Pylontech はその革新性と品質において国際的に高く評価されている。同社の製品ポートフォリオは、住宅用、商業・産業用、グリッド規模のアプリケーションを網羅しており、グローバルなパートナーが持続可能で安全なエネルギー転換を達成するのを支援している。

（日本語リリース：クライアント提供）

