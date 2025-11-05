2時間で4組のカップル誕生！50歳からのマッチングアプリ『R50Time』主催ハロウィンパーティーが大盛況

株式会社ソーシャルサービス

株式会社ソーシャルサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役 白形知津江：以下「当社」）が運営する、大人世代のマッチングアプリ『R50Time』は、2025年10月25日（土）に上野にて開催したリアルイベント「R50Timeハロウィンパーティー2025」が大盛況のうちに終了したことをお知らせいたします。

当日はあいにくの雨にもかかわらず、多くのR50Timeユーザー様や新しいつながりを求める大人世代が集結。

マジックショーやチーム対抗の「共通点探しゲーム」「謎解きチャレンジ」などを通じて、笑いと会話が絶えない2時間となりました。

そしてなんと、わずか2時間の間に4組のカップルが誕生！

会場は歓声と拍手に包まれ、まさに“大人の文化祭”のような温かな空気に満ちていました。

雨にも負けず！笑顔あふれるR50Timeハロウィン交流会レポート

参加者の皆さんは初対面とは思えないほど打ち解けるのが早く、

「はじめまして！」の挨拶から数分で笑い声が響くなど、会場は終始あたたかな雰囲気に包まれました。

ゲームの合間には、アプリユーザー様から「このアプリに出会えて本当によかった」「普段の生活では出会えない人と話せて楽しい」といった生の声が寄せられ、リアルな“縁活”の魅力が感じられる時間となりました。

また、過去にインタビューで取材協力してくださった男性ユーザーも来場し、出会いの体験談や現在の婚活状況を率直に語ってくださいました。

現場ではスタッフとユーザーが直接交流し、大人世代ならではの真剣さとユーモアが交錯する、まさに“人生を楽しむ大人の社交場”のような空気に。

さらに、代表・白形の著書『大人の恋の始め方』（2025年9月25日発売）がその場で販売され、多くの参加者が手に取ってくださいました。

白形本人との記念撮影やサインを求める列もでき、笑顔と拍手が絶えないイベントとなりました。

「アプリの向こうに、本当に人がいる」--

それを実感できる、リアルならではの交流イベントとなりました。

ハロウィンパーティーの動画はこちらからご覧になれます↓

https://vimeo.com/1133368231?share=copy&fl=sv&fe=ci(https://vimeo.com/1133368231?share=copy&fl=sv&fe=ci)

社会の孤立化が進む中、“つながり”を生み出すR50Timeの取り組み

厚生労働省の「国民生活基礎調査（令和5年）」(※1)によると、

50代以上の一人暮らし世帯は過去最多を更新し、孤独感を抱く人の割合も年々増加しています。

また、NHK放送文化研究所の「日本人の意識調査」(※2)では、

“気軽に話せる相手がいない”と答えた50代以上が約4割にのぼり、

人とのつながりの希薄化が社会的課題として浮き彫りになっています。

当社は、こうした社会課題に対し、オンライン・オフライン双方から「大人の縁活」を支援。

今回のようなイベントを定期的に開催してまいります。

アプリを通じて知り合った仲間と再会できる場として、今後も「リアル×オンライン」でのつながりを広げていきます。

※1：https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/20-21.html

※2：https://www.nhk.or.jp/bunken/d/research/yoron/page/1/

大人世代のつながりを育むプラットフォーム「R50Time」

『R50Time』は、大人世代に特化した日本初のマッチングアプリです。

恋愛だけでなく、「お茶友」「週末婚」「相互見守り」など、

多様な関係性を築ける大人のための出会いの場として注目されています。

NHK『ニュース7』やフジテレビ『newsイット！』、小学館『DIME』などで特集され、

今もっとも注目を集める“大人のマッチングサービス”として話題です。

今月のカップル報告

良平さん(63歳男性会社員)&ゆり子さん(53歳女性パート)

「寂しさがつないだご縁。今は“ふたり時間”をゆっくり楽しんでいます」

今回ご紹介するのは、63歳の会社員・良平さんと、53歳のパート勤務・ゆり子さん。

どちらも再出発のタイミングで「もう一度、誰かと支え合いたい」と思い、R50Timeに登録されました。

良平さんは「サクラはいなさそうで、まじめに恋人が見つけられそうだと思いました」と話します。

メッセージを重ね、電話で話すうちに「声を聞いて安心できた」ことがきっかけで、会う約束をしました。

初対面は駅での待ち合わせ。

「会う前の印象とほとんど変わらなかった。自然体で話せる女性でした」と振り返ります。

そして、ゆり子さんの誕生日に良平さんから交際を申し込み、晴れてお付き合いがスタート。

「お互い50歳を過ぎ、いろいろな経験をしてきたからこそ、複雑な感情を抑えてきた部分もあります。でも、彼女の“一途さ”に心を動かされました」と良平さん。

将来は「小さな家で、ふたりだけでのんびり暮らしたい」と穏やかに語ります。

最後にこれから始める方へ--

「必ず相手は見つかりますよ！ 焦らず、自分らしい出会いを楽しんでください。」

R50Time詳細情報

アプリダウンロード：URL：https://r50time.onelink.me/rrZJ/gffyi3x2

web版：https://app.r50time.jp/login

紹介ページ：https://lp.r50time.jp/

株式会社ソーシャルサービスについて

当社は、「人生を変える、メディアをつくる」という理念のもと、中高年シニア、妊産婦、小学生に向けたメディアを発行しております。特に中高年メディアは、累計2000万部を発行したアクティブシニア雑誌「どきどき」を始め、厚生労働省後援「R60全国スマイルコンテスト」「R65全国どきTuberコンテスト」など、中高年メディアの中核として多くの実績を残してきました。

URL : https://sc-sv.com/

（会社概要）

社名 ： 株式会社ソーシャルサービス

本社所在地 ： 東京都千代田区霞が関3-6-5 霞が関三丁目ビル

代表 ： 代表取締役 白形 知津江

設立 ： 2007年2月

資本金 ： 4879万円

事業内容 ： マガジンの発行／広告・コミュニケーション事業／学校教育支援事業／シニアマーケティング事業／メディカルメディア事業

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ソーシャルサービス 広報担当：小原、浦岡

電話：03-3528-8475 メールアドレス：info.r50time@gmail.com