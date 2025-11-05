【土間土間】忘年会は“11月中の予約”がオトク！ホットペッパー限定 最大5,000ポイント還元

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「土間土間」は、2025年の忘年会シーズンに向け、2025年11月4日（火）より、早期予約で2,000円相当のポイントが還元されるキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、2025年11月4日（火）から11月30日（日）までの間に、ホットペッパーグルメから税込4,000円以上のコースを8名様以上でご予約の上、ご来店をするとリクルート期間限定ポイント2,000ポイントが還元されます。 さらに、ホットペッパーグルメ「冬のポイント還元祭2025」へ事前エントリーの上、アプリからご予約＆ご来店で、追加で最大3,000ポイントが還元されます。ぜひこの機会に、お得に年末のひとときをお楽しみください。

※来店予約の対象期間は12月1日（月）から12月31日（水）

１.2,000ポイント還元

ホットペッパーグルメから税込4,000円以上のコースを8名様以上でご予約の上ご来店をすると2,000ポイント付与！

２.追加で最大3,000ポイント還元

さらに、ホットペッパーグルメ「冬のポイント還元祭2025」へ事前エントリーの上、アプリからご予約＆ご来店で追加で最大3,000ポイント付与！

・予約対象期間 ：2025年11月4日（火）～2025年11月30日（日）

・来店対象期間 ：2025年12月1日（月）～2025年12月31日（水）

・ポイント加算時期：2026年2月末日ごろ

土間土間の「宴会コース」のご紹介

詳しくはこちら :https://www.doma-doma.com/lp/202512-campaign-point-return/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_term=202512PRCP&utm_content=domadoma

生ビールもOK！飲み放題付きで、コース内容も充実！

生ビールもOK！２時間飲み放題付き

定番コース お1人様3,500円

・塩茹で枝豆

・生ハムと新鮮野菜のサラダ

・真たこのカルパッチョ香味葱塩たれ

・夢心地クリームチーズ

・おつまみ たこやき

・揚げ物盛り合わせ（えびせん・ポテトフライ）

・博多風もつ鍋 or 鶏のうま塩焼き

・〆のうどん

生ビールもOK！２時間飲み放題付き

土間土間コース お1人様4,000円

・塩茹で枝豆 & カリカリパスタ

・濃厚レーズンバター

・生ハムと新鮮野菜のサラダ

・炙りサーモンポン酢

・自慢の唐揚げ

・あつあつ お好み焼き

・鶏肉とつみれのちゃんこ鍋

・〆のうどん

生ビールもOK！２時間飲み放題付き

堪能コース お1人様4,500円

・前菜二種盛り合わせ

（塩茹で枝豆 & 生ハムサラミ）

・夢心地クリームチーズ

・韓国海苔のチョレギサラダ

・炙りサーモンポン酢

・フィッシュ＆チップス

・熱々ジューシー 蒸し餃子&焼売

・沖縄産あぐー豚のすき焼き or 濃厚味噌の海鮮鍋

・〆のうどん

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、かまどか、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開