DAIGOのOHAYO-WISH!!500回記念胃にゃん祭りキャンペーン

株式会社 太田胃散(本社：東京都文京区/代表取締役社長:太田淳之)は、「DAIGOのOHAYO-WISH500回記念祭りキャンペーン」として、DAIGOさんの衣装を着た、DAIGOさん・鬼龍院翔さんのサイン入り「太田胃にゃんぬいぐるみ」や、「太田胃散オリジナルQUOカード 2,000円分」が当たるキャンペーンを実施します。同社の「太田胃散presents DAIGOのOHAYO-WISH!! 500回記念 公開収録」＜パーソナリティ：DAIGOさん/ゲスト：鬼龍院翔さん＞の放送を記念しての企画となっておりますので、ぜひ番組とともにチェックしてください。

■キャンペーン概要

太田胃にゃん公式Xアカウント「@ohtainyan」をフォロー＆プロフィール画面の「固定されたポスト」をリポストしていただいた方の中から抽選で、合計20名の方に、下記いずれかひとつをプレゼント。

・DAIGO さん・鬼龍院翔さん サイン入りDAIGO’s太田胃にゃんぬいぐるみ ・・・5名

・太田胃散オリジナルQUOカード2,000円分・・・10名

■応募期間

2025年11月2日（日)キャンペーンポスト投稿時 ～ 11月16日(日)23:59

■注意事項

・プレゼントは選べません。

・抽選の結果は、当選者のみにXのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

・当選通知後、3日経ってもご返信をいただけない場合は、当選の権利が失効してしまいますのでお気をつけください。

・その他詳細事項につきましては、こちらをご覧ください。

https://bit.ly/3Wv0wJa

太田胃散提供番組情報

タイトル：『太田胃散presents DAIGOのOHAYO-WISH!! 500回記念 公開収録』

放送日時：2025/11/2・11/9・11/16 9時30分-9時55分

放送局：TOKYO FM

出演者：DAIGOさん 鬼龍院翔さん

提供：株式会社 太田胃散