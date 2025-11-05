DAIGOのOHAYO-WISH!!500回記念胃にゃん祭りキャンペーン
株式会社 太田胃散(本社：東京都文京区/代表取締役社長:太田淳之)は、「DAIGOのOHAYO-WISH500回記念祭りキャンペーン」として、DAIGOさんの衣装を着た、DAIGOさん・鬼龍院翔さんのサイン入り「太田胃にゃんぬいぐるみ」や、「太田胃散オリジナルQUOカード 2,000円分」が当たるキャンペーンを実施します。同社の「太田胃散presents DAIGOのOHAYO-WISH!! 500回記念 公開収録」＜パーソナリティ：DAIGOさん/ゲスト：鬼龍院翔さん＞の放送を記念しての企画となっておりますので、ぜひ番組とともにチェックしてください。
■キャンペーン概要
太田胃にゃん公式Xアカウント「@ohtainyan」をフォロー＆プロフィール画面の「固定されたポスト」をリポストしていただいた方の中から抽選で、合計20名の方に、下記いずれかひとつをプレゼント。
・DAIGO さん・鬼龍院翔さん サイン入りDAIGO’s太田胃にゃんぬいぐるみ ・・・5名
・太田胃散オリジナルQUOカード2,000円分・・・10名
■応募期間
2025年11月2日（日)キャンペーンポスト投稿時 ～ 11月16日(日)23:59
■注意事項
・プレゼントは選べません。
・抽選の結果は、当選者のみにXのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
・当選通知後、3日経ってもご返信をいただけない場合は、当選の権利が失効してしまいますのでお気をつけください。
・その他詳細事項につきましては、こちらをご覧ください。
https://bit.ly/3Wv0wJa
太田胃散提供番組情報
タイトル：『太田胃散presents DAIGOのOHAYO-WISH!! 500回記念 公開収録』
放送日時：2025/11/2・11/9・11/16 9時30分-9時55分
放送局：TOKYO FM
出演者：DAIGOさん 鬼龍院翔さん
提供：株式会社 太田胃散