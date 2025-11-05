【新製品】沖縄No.1の商業施設サンエーと共同開発！イノアック琉球が開発した県産品“極 -GOKUSHIN-“発売

日本で初めてウレタンフォームの生産を始めた化学素材のリーディングカンパニーである株式会社イノアックコーポレーション（代表取締役社長：野村泰、名古屋本社：愛知県名古屋市・東京本社：東京都品川区、以下イノアック）のグループ会社である株式会社イノアック琉球（代表取締役社長：嶋田光二、本社：沖縄県うるま市、以下イノアック琉球）は、株式会社サンエー（代表取締役社長：豊田沢、本社：沖縄県宜野湾市、以下サンエー）と共同開発したマットレス“極 - GOKUSHIN -”をサンエー全店舗にて販売を開始しましたことをお知らせします。





新製品の“極 - GOKUSHIN -”は「肩こりや腰痛に悩む方がぐっすり眠れるマットレスをお届けしたい」という想いから、沖縄大手小売販売店のサンエーと共同開発を始めました。開発・性能評価・商品化まで一貫してつくった沖縄県産品のマットレスです。スタンダードタイプとハードタイプの2種類のかたさからお選びいただけます。

“極 - GOKUSHIN -”は頭部から足元にかけて特殊なスリット加工を施し、特に荷重の大きい肩や臀部にかかる体圧を効果的に分散します。この体圧分散の効用は仰向け寝だけでなく、横向き寝でも十分に発揮することが分かりました。下記の画像は睡眠時の体圧を色別で示したものです。「従来品」は局所的に体圧が掛かっていますが、“極 - GOKUSHIN -”のスタンダートやハードでは、身体とマットレスの接地面が広くなっていることがわかります。よって、各部位にかかる負担が軽減され、肩こりや腰痛などのリスクを低減できると考えます。





商品概要

商品名：極 - GOKUSHIN -（スタンダードタイプ／ハードタイプ）

価格：24,800円（税抜）

サイズ：シングル（厚み90㎜×幅970㎜×長さ1950㎜）

取り扱い店舗：サンエー衣料館

製品に関するお問い合わせ

イノアック琉球 営業部

電話番号：098-921-0181

イノアック琉球

2017年に沖縄県うるま市で設立されたイノアック琉球は、ウレタンフォームをベースとした寝具（マットレス、クッション等）、緩衝材、建築資材、産業資材の製造・販売を行っています。「快適」を沖縄のさまざまな分野へお届けしています。

公式サイト：https://www.inoac-ryukyu.co.jp/

