カレー通、集まれ！ 曳舟駅前が“カレーの香り”に包まれる！ゴーゴーカレーが曳舟に初上陸！

株式会社ゴーゴーカレーグループ

株式会社ゴーゴーカレーグループ（本社：石川県金沢市、CEO兼代表取締役社長：西畑誠、以下 ゴーゴーカレー）は、2025年11月5日にゴーゴカレー曳舟駅前パークをオープンします。

オープニングキャンペーンとして、オープン当日はお食事いただいた方に次回ご来店時からご利用できるトッピングサービス券を５枚プレゼントします。11月6日～11月15日の間も、トッピング券を１枚プレゼントします。

金沢発祥のソウルフードとして全国に展開するゴーゴーカレー。

55の工程を5時間かけてじっくり煮込みさらに55時間熟成させた“特製オリジナルルー”を、キャベツ・カツ・ステンレス皿・フォークというおなじみのスタイルでお届けします。

「ん？ なんかいい香りしない？」

通勤途中のそんなつぶやきが増えるかもしれません。

通勤前の元気補給にも、休日のご褒美カレーにもぴったり。

下町の新名所「ゴーゴーカレー曳舟駅前パーク」に、ぜひお立ち寄りください！

曳舟駅前パーク新店長コメント

曳舟の街を歩く人たちの、今日がちょっと元気になるように。

カレーの香りで“おかえり”って言えるようなお店にしたいです。

食欲を刺激してしまったら……すみません、そのつもりです（笑）。

テイクアウトでも、お店でも楽しんでいただけるととても嬉しいです！

ゴーゴーカレー曳舟駅前パーク

■オープン日：2025年11月5日（水）

■営業時間：10：55～21:00（ラストオーダー20：30）

■住所：〒131-0046 東京都墨田区京島1-2-2 イーストコア曳舟3番館1F

■電話番号：03-6657-0515

【株式会社ゴーゴーカレーグループ】

2003年に創業、04年に1号店を東京・新宿に開き、「金沢カレーブーム」の火付け役となる。05年に金沢本店、07年に海外初進出となる米ニューヨークのタイムズスクエアに出店。2017年から事業承継型M＆Aに力を入れ、金沢の老舗インドカレー店「ホットハウス」や19年に金沢カレーの元祖「ターバンカレー」の運営を引き継ぐ。23年1月に本社を東京から金沢に移転、3月に大手IT（情報技術）企業出身の西畑誠がCEO兼代表取締役社長に就任。ゴーゴーカレーグループは「世界一のカレー専門商社」を目指して、国内外に約130店舗を展開。