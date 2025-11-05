世界の垂直農業市場規模は2033年までに24.1%の健全なCAGRで拡大する
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333394&id=bodyimage1】
導入
垂直農法とは、限られた面積と資源で作物を栽培する方法です。一般的な水平農法とは異なり、棚やタワーなどの設置場所において、作物を垂直に収穫する方法です。垂直農法では、人工照明と温度条件下で植物を栽培します。つまり、垂直農法は単位面積あたりの収穫量の増加を目指しています。垂直農法は、センサー、ロボット工学、太陽光に代わるLED、照明と生育条件を最適化するアルゴリズムなどの技術を活用することで、従来の農法よりも早く作物を生産するなど、効率性を重視しています。
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/vertical-farming-market/request-sample
市場動向
従来の農法に対する垂直農法の優位性が世界市場を牽引
垂直農法の利点は、人間と動物の食用作物を年間を通して生産できること、安定した品質、そして予測可能な収穫量です。垂直農法では生育サイクルと収穫が速いため、従来の農場よりもはるかに狭い面積で、年間に多くの作物を栽培できます。垂直農法で最も収穫量が多い農場の一つでは、1平方ヤードあたりの収穫量が通常の農場の約350倍に達しています。都市部では、垂直農法によって農場から食卓までを網羅する注文システムも構築されており、食品の包装、廃棄物、輸送燃料の使用量を大幅に削減しています。垂直農法は従来の農業よりも生産性と効率性に優れており、市場の拡大を促進しています。
垂直農法とテクノロジーの統合が大きなチャンスを生み出す
IoTは、その広範なセンサーおよびアクチュエータ技術の応用により、垂直農法の基盤となっています。作物固有のソリューション、適切なハードウェア、そして実データ収集、データ分析、そして自律アクチュエータの応用のためのデバイスを統合することで、多くのテクノロジー企業が、この技術を作物生産に実用化する上で重要な役割を果たしています。さらに、テクノロジー企業はワイヤレスセンサーを使用することで、自然光の変化や温度やpHといった生育環境データといった貴重なデータを取得できます。さらに、世界中の垂直農場メーカーは、テクノロジー企業と提携し、自動化されたコンパクトで高性能な垂直農場を構築しています。これらの要素は、今後数年間で大きな市場開発の機会をもたらすでしょう。
地域分析
北米は、世界の垂直農法市場において最も重要なシェアを占めており 、予測期間中に28.9%のCAGRを示すことが見込まれています。北米は、世界の垂直農法産業の拡大と成長にとって重要な地域の一つです。北米では、代替農法に強い関心が寄せられており、その結果、この地域では垂直農法の普及率が高くなっています。垂直農法と食品生産は、高品質で栄養価が高く新鮮な作物を大都市圏に近い場所で供給し、腐敗しやすい商品を迅速に市場に輸送できるため、この地域の食品需要に対する理想的な答えです。AeroFarms、Squareroot、American Hydroponicsなどの大手企業は北米に本社を置いており、世界の垂直農法市場を席巻すると予想されています。
ヨーロッパは、予測期間中に26.7%のCAGRを示すと予測されています。ヨーロッパの垂直農場の数は比較的少ないものの、業界は急速に拡大しています。とはいえ、近年、農場は大幅に増加しています。投資の増加と新興企業の急増が同時に起こっています。世界的な傾向に従い、この業界の発展は主に、LED照明技術のコストの同時低下と、投入物の少ない新鮮で健康的で地元産の農産物に対する顧客の需要の高まりによるものです。現在、ヨーロッパには、垂直農法に関する2つの非営利の国際協会があります。垂直農法協会（AVF）と農業技術協会（FTS）です。FTSは、垂直農法を含む制御環境農業（CEA）産業に特化していますが、AVFは垂直農法のみを対象としています。
導入
垂直農法とは、限られた面積と資源で作物を栽培する方法です。一般的な水平農法とは異なり、棚やタワーなどの設置場所において、作物を垂直に収穫する方法です。垂直農法では、人工照明と温度条件下で植物を栽培します。つまり、垂直農法は単位面積あたりの収穫量の増加を目指しています。垂直農法は、センサー、ロボット工学、太陽光に代わるLED、照明と生育条件を最適化するアルゴリズムなどの技術を活用することで、従来の農法よりも早く作物を生産するなど、効率性を重視しています。
独占調査レポートの PDF サンプルをダウンロード: （完全な目次、表と図のリスト、グラフを含む） : https://straitsresearch.com/jp/report/vertical-farming-market/request-sample
市場動向
従来の農法に対する垂直農法の優位性が世界市場を牽引
垂直農法の利点は、人間と動物の食用作物を年間を通して生産できること、安定した品質、そして予測可能な収穫量です。垂直農法では生育サイクルと収穫が速いため、従来の農場よりもはるかに狭い面積で、年間に多くの作物を栽培できます。垂直農法で最も収穫量が多い農場の一つでは、1平方ヤードあたりの収穫量が通常の農場の約350倍に達しています。都市部では、垂直農法によって農場から食卓までを網羅する注文システムも構築されており、食品の包装、廃棄物、輸送燃料の使用量を大幅に削減しています。垂直農法は従来の農業よりも生産性と効率性に優れており、市場の拡大を促進しています。
垂直農法とテクノロジーの統合が大きなチャンスを生み出す
IoTは、その広範なセンサーおよびアクチュエータ技術の応用により、垂直農法の基盤となっています。作物固有のソリューション、適切なハードウェア、そして実データ収集、データ分析、そして自律アクチュエータの応用のためのデバイスを統合することで、多くのテクノロジー企業が、この技術を作物生産に実用化する上で重要な役割を果たしています。さらに、テクノロジー企業はワイヤレスセンサーを使用することで、自然光の変化や温度やpHといった生育環境データといった貴重なデータを取得できます。さらに、世界中の垂直農場メーカーは、テクノロジー企業と提携し、自動化されたコンパクトで高性能な垂直農場を構築しています。これらの要素は、今後数年間で大きな市場開発の機会をもたらすでしょう。
地域分析
北米は、世界の垂直農法市場において最も重要なシェアを占めており 、予測期間中に28.9%のCAGRを示すことが見込まれています。北米は、世界の垂直農法産業の拡大と成長にとって重要な地域の一つです。北米では、代替農法に強い関心が寄せられており、その結果、この地域では垂直農法の普及率が高くなっています。垂直農法と食品生産は、高品質で栄養価が高く新鮮な作物を大都市圏に近い場所で供給し、腐敗しやすい商品を迅速に市場に輸送できるため、この地域の食品需要に対する理想的な答えです。AeroFarms、Squareroot、American Hydroponicsなどの大手企業は北米に本社を置いており、世界の垂直農法市場を席巻すると予想されています。
ヨーロッパは、予測期間中に26.7%のCAGRを示すと予測されています。ヨーロッパの垂直農場の数は比較的少ないものの、業界は急速に拡大しています。とはいえ、近年、農場は大幅に増加しています。投資の増加と新興企業の急増が同時に起こっています。世界的な傾向に従い、この業界の発展は主に、LED照明技術のコストの同時低下と、投入物の少ない新鮮で健康的で地元産の農産物に対する顧客の需要の高まりによるものです。現在、ヨーロッパには、垂直農法に関する2つの非営利の国際協会があります。垂直農法協会（AVF）と農業技術協会（FTS）です。FTSは、垂直農法を含む制御環境農業（CEA）産業に特化していますが、AVFは垂直農法のみを対象としています。