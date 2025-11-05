11月8日は「いい歯の日」。未来屋書店 大宮店の書店員さんによる、絵本『はみがきざむらい』の読み聞かせ動画を特別公開。みんなで楽しく歯みがきしよう！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は11月8日の「いい歯の日」に向け、絵本『はみがきざむらい』の未来屋書店 大宮店の書店員さんによる読み聞かせ動画をYoutubeで公開しました。
【動画URL】
https://www.youtube.com/watch?v=9TKu72fES6M
絵本『はみがきざむらい』
『はみがきざむらい』
https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=66000
「もものすけ」は、日本一の「はみがきざむらい」になるため修行中。
歯みがきが嫌いなズボラ動物たちと可愛く愉快に大バトル！
作：きだに やすのり／絵：わたなべ あや
ISBN：9784867166000
B5変判 / 38ページ
価格：1,430円（本体1,300円＋税10％）
【あらすじ】
せっしゃの なまえは 「もものすけ」。
にっぽんいちの はみがきざむらいに なるため、
まいにち しゅぎょうを しているので ござる──。
「もものすけ」は、日本一の「はみがきざむらい」になるため修行中。
歯みがきが嫌いなズボラ動物たちと可愛く愉快に大バトル！はたして「もものすけ」は、みんなの歯をきれいにみがけるのでしょうか？
毎日の歯みがきが楽しくなる絵本です。
著者紹介
作：きだに やすのり
石川県出身。金沢美術工芸大学油絵科卒業。東京藝術大学大学院芸術学専攻修了。
書籍に『ずこうことばでかんがえる』（エイチアンドエスカンパニー）など。
わたなべ あやとの絵本に『おさんぽの おやくそくだもの』
『いただきますの おやくそくだもの』（あかね書房）、
『おしえてくやさーい』『けんかは やめやさ～い』（ひかりのくに）などがある。
絵：わたなべ あや
埼玉県出身。武蔵野美術短期大学デザイン科卒業。
絵本に『ごめんやさい』『てあらイーモ うがイーモ』などの
【おやさい生活えほん】シリーズ（ひかりのくに）、
『こうえんの おやくそくだもの』『かぜひきさんの おやくそくだもの』などの
【くだものおやくそく絵本】シリーズ（あかね書房）、
『ぱんぱんでんしゃ』（フレーベル館）、『いちごサンタ』（白泉社）などがある。
マイクロマガジン社 こどものほん編集部
世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。
こどものほん編集部公式サイト https://kodomono-hon.com/
こどものほん編集部の各SNSアカウントでは、
絵本を中心としたお子さま向けの書籍の新刊情報や遊び方動画、
プレゼントキャンペーンなど、様々な情報も発信中！
X（旧Twitter） https://x.com/micromagazine03
Instagram https://www.instagram.com/kodomono_hon/
YouTube https://t.co/y2dgYIvkOE
TikTok https://www.tiktok.com/@kodomono_hon