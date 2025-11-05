11月8日は「いい歯の日」。未来屋書店 大宮店の書店員さんによる、絵本『はみがきざむらい』の読み聞かせ動画を特別公開。みんなで楽しく歯みがきしよう！

写真拡大 (全7枚)

株式会社マイクロマガジン社


マイクロマガジン社（東京都中央区）は11月8日の「いい歯の日」に向け、絵本『はみがきざむらい』の未来屋書店 大宮店の書店員さんによる読み聞かせ動画をYoutubeで公開しました。


【動画URL】


https://www.youtube.com/watch?v=9TKu72fES6M


絵本『はみがきざむらい』




『はみがきざむらい』


https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=66000


「もものすけ」は、日本一の「はみがきざむらい」になるため修行中。


歯みがきが嫌いなズボラ動物たちと可愛く愉快に大バトル！



作：きだに やすのり／絵：わたなべ あや


ISBN：9784867166000


B5変判 / 38ページ


価格：1,430円（本体1,300円＋税10％）



【あらすじ】


せっしゃの　なまえは　「もものすけ」。


にっぽんいちの　はみがきざむらいに なるため、


まいにち しゅぎょうを しているので ござる──。



「もものすけ」は、日本一の「はみがきざむらい」になるため修行中。


歯みがきが嫌いなズボラ動物たちと可愛く愉快に大バトル！はたして「もものすけ」は、みんなの歯をきれいにみがけるのでしょうか？




毎日の歯みがきが楽しくなる絵本です。

著者紹介


作：きだに やすのり


石川県出身。金沢美術工芸大学油絵科卒業。東京藝術大学大学院芸術学専攻修了。


書籍に『ずこうことばでかんがえる』（エイチアンドエスカンパニー）など。


わたなべ あやとの絵本に『おさんぽの おやくそくだもの』


『いただきますの おやくそくだもの』（あかね書房）、


『おしえてくやさーい』『けんかは やめやさ～い』（ひかりのくに）などがある。



絵：わたなべ あや


埼玉県出身。武蔵野美術短期大学デザイン科卒業。


絵本に『ごめんやさい』『てあらイーモ うがイーモ』などの


【おやさい生活えほん】シリーズ（ひかりのくに）、


『こうえんの おやくそくだもの』『かぜひきさんの おやくそくだもの』などの


【くだものおやくそく絵本】シリーズ（あかね書房）、


『ぱんぱんでんしゃ』（フレーベル館）、『いちごサンタ』（白泉社）などがある。



マイクロマガジン社　こどものほん編集部


世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。
こどものほん編集部公式サイト　https://kodomono-hon.com/



こどものほん編集部の各SNSアカウントでは、


絵本を中心としたお子さま向けの書籍の新刊情報や遊び方動画、
プレゼントキャンペーンなど、様々な情報も発信中！
X（旧Twitter）　https://x.com/micromagazine03
Instagram　https://www.instagram.com/kodomono_hon/
YouTube　https://t.co/y2dgYIvkOE
TikTok https://www.tiktok.com/@kodomono_hon