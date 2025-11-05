11月8日は「いい歯の日」。未来屋書店 大宮店の書店員さんによる、絵本『はみがきざむらい』の読み聞かせ動画を特別公開。みんなで楽しく歯みがきしよう！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は11月8日の「いい歯の日」に向け、絵本『はみがきざむらい』の未来屋書店 大宮店の書店員さんによる読み聞かせ動画をYoutubeで公開しました。

【動画URL】

https://www.youtube.com/watch?v=9TKu72fES6M

絵本『はみがきざむらい』

『はみがきざむらい』

https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=66000

「もものすけ」は、日本一の「はみがきざむらい」になるため修行中。

歯みがきが嫌いなズボラ動物たちと可愛く愉快に大バトル！

作：きだに やすのり／絵：わたなべ あや

ISBN：9784867166000

B5変判 / 38ページ

価格：1,430円（本体1,300円＋税10％）

【あらすじ】

せっしゃの なまえは 「もものすけ」。

にっぽんいちの はみがきざむらいに なるため、

まいにち しゅぎょうを しているので ござる──。

「もものすけ」は、日本一の「はみがきざむらい」になるため修行中。歯みがきが嫌いなズボラ動物たちと可愛く愉快に大バトル！はたして「もものすけ」は、みんなの歯をきれいにみがけるのでしょうか？毎日の歯みがきが楽しくなる絵本です。

著者紹介

作：きだに やすのり

石川県出身。金沢美術工芸大学油絵科卒業。東京藝術大学大学院芸術学専攻修了。

書籍に『ずこうことばでかんがえる』（エイチアンドエスカンパニー）など。

わたなべ あやとの絵本に『おさんぽの おやくそくだもの』

『いただきますの おやくそくだもの』（あかね書房）、

『おしえてくやさーい』『けんかは やめやさ～い』（ひかりのくに）などがある。

絵：わたなべ あや

埼玉県出身。武蔵野美術短期大学デザイン科卒業。

絵本に『ごめんやさい』『てあらイーモ うがイーモ』などの

【おやさい生活えほん】シリーズ（ひかりのくに）、

『こうえんの おやくそくだもの』『かぜひきさんの おやくそくだもの』などの

【くだものおやくそく絵本】シリーズ（あかね書房）、

『ぱんぱんでんしゃ』（フレーベル館）、『いちごサンタ』（白泉社）などがある。

マイクロマガジン社 こどものほん編集部

世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは！』『たすひくねこ』など、バラエティ豊かな書籍を出版しております。

こどものほん編集部公式サイト https://kodomono-hon.com/

こどものほん編集部の各SNSアカウントでは、

絵本を中心としたお子さま向けの書籍の新刊情報や遊び方動画、

プレゼントキャンペーンなど、様々な情報も発信中！

X（旧Twitter） https://x.com/micromagazine03

Instagram https://www.instagram.com/kodomono_hon/

YouTube https://t.co/y2dgYIvkOE

TikTok https://www.tiktok.com/@kodomono_hon