メルツ・エステティックス(R)、さらなる精度、快適性、使いやすさを追求した新たなBELOTERO(R) シリンジを発表

イノベーションと機能をシームレスに融合して再設計したシリンジで、注射の精度と使いやすさの新基準を確立

Merz Aesthetics® Introduces New BELOTERO® Syringe Offering Greater Precision, Comfort and Ease of Use

ノースカロライナ州ローリー--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- -世界最大の美容医療企業であるメルツ・エステティックスは、業界をリードするヒアルロン酸（HA）ブランドBELOTERO®の新しいシリンジを発売することを発表しました。人間工学に基づいて設計されたこの新しいシリンジは、施術体験を向上させ、さらなる精度、快適性、使いやすさを実現します。まずは欧州で発売し、その後、世界各国の市場に展開する予定です。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251102686614/ja/

EMEA地域担当プレジデントのゴンサロ・ミベリは、「このイノベーションを世界展開に先駆けて導入する地域として、ヒアルロン酸治療の信頼できるリーダーとしてのBELOTERO®の素晴らしい歴史的なマイルストーンを発表できることを誇りに思います」と述べています。

BELOTERO®とは？

BELOTERO®は、皮膚および深層部の特性と挙動を再現するように設計された、コヒーシブ・ポリデンシファイド・マトリックス（CPM）®ゲルを用いた、世界初にして唯一の生体模倣型ヒアルロン酸（HA）トリートメントです。当ブランドは、顔の造形の改善、肌質の改善、エイジングサインの軽減のために自然で持続的な仕上がりを実現する、お客様に合わせたソリューションを幅広く取り揃えています。BELOTERO®は美容市場で発売20周年を迎え、世界中で1,800万本以上のシリンジを販売しました。これは、そのレガシーを真に証明するものです。3

スマートな設計、精密なコントロール。

ドイツ・ミュンヘンの皮膚科専門医であるタチアナ・パヴィチッチ氏は、次のように述べています。「設計面で言うと、新しいBELOTERO®シリンジは、特にその優れた感触と人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、美しさと機能性を両立しています。滑り止め加工が施され特徴的なカラーコードを用いたシリコン素材は、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、識別がしやすく、施術者の快適性と処置の安定性を向上させます。」

特許取得済みのBELOTERO®専用設計を採用したこの新しいプレミアムシリンジは、信頼性の高い従来の処方を維持しつつ、いくつかの重要な改良を加えることにより、世界市場で際立っています。

・人間工学に基づいたデザイン：再設計されたシリンジは、より握りやすく、施術中の操作が容易になりました。4

・あらゆる角度での精度：一貫したシリンジ性能を実現する設計で、さまざまな角度に適応し、より優れた制御性と安定性を実現します。

・改良された安全設計：統合されたルアーロックシステムで針をしっかりと固定し、より安全な施術をサポートします。

臨床的に実証され、専門家も評価

メルツ・エステティックスのグローバル最高マーケティング責任者であるアレクシス・スターンは、「顧客や患者が求める体積コントロール、適応性、一貫した操作性という点で、新しいBELOTERO®シリンジがすでに専門ユーザーの皆様から高い評価をいただいていることを大変嬉しく思います。実際、ユーザーの93%が、新しいBELOTERO®シリンジを使いやすく直感的だと評価しています」と述べています。4

新しいBELOTERO®シリンジは、まずBELOTERO® Balance Lidocaine、BELOTERO® Soft Lidocaine、BELOTERO® Intense Lidocaineで発売します。発売地域はオーストリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、ドイツ、イタリア、スイス、スペイン、ポルトガル、英国、アイルランド、マルタで、その後、段階的に世界展開を進めます。現行シリンジを使用したすべてのBELOTERO®製品は、適応症に従って、引き続き安全かつ効果的に使用できます。

メルツ・エステティックスについて

医療美容事業を展開する企業であるメルツ・エステティックスは、医療専門家、患者、従業員が毎日自信を持って生活できるように支援する、長い歴史を持っています。当社は、世界中の人々のあらゆる定義における「最高の自分」としての姿、気持ちで生活できるような支援を目指しています。臨床的に証明された当社の製品ポートフォリオには、安全性と有効性の高い基準を有し、各患者のニーズに応じるべく開発された注射剤、デバイス、スキンケア施術が含まれています。メルツ・エステティックスは、115年以上にわたって同族経営を続けており、家族のようなつながりを感じる顧客との特別な関係を築いてきたことで知られています。メルツ・エステティックスのグローバル本社は米国ノースカロライナ州ローリーにあり、世界の90か国にわたり事業を展開しています。また、当社は1908年に設立され、ドイツ・フランクフルトに本拠を置くメルツグループの一員でもあります。詳細は、merzaesthetics.comでご覧ください。

BELOTERO® Soft Lidocaine、BELOTERO® Balance Lidocaine、BELOTERO® Intense Lidocaineヒアルロン酸治療に関する重要な考慮事項

BELOTERO® Soft Lidocaineは、口周りの小じわの充填のための、注入可能な生分解性インプラントです。BELOTERO® Soft Lidocaineは特定の医療目的を意図しない機器です。BELOTERO® Soft Lidocaineは、表層から中層真皮への注入による口周りの小じわの治療に適応します。

BELOTERO® Balance Lidocaineは、顔のしわや溝の充填および唇のボリュームアップのための、注入可能な生分解性インプラントです。BELOTERO® Balance Lidocaineは特定の医療目的を意図しない機器です。BELOTERO® Balance Lidocaineは表層から中層真皮への注入による鼻唇溝、マリオネットライン、口周囲のしわおよび口角の治療に適応します。BELOTERO® Balance Lidocaineは粘膜下または皮下への注入による唇の増強にも適応します。

BELOTERO® Intense Lidocaineは、顔の深いしわや溝の充填、ならびに軟部組織のボリューム回復・増強のための注入可能な生分解性インプラントです。BELOTERO® Intense Lidocaineは特定の医療目的を意図しない機器です。BELOTERO® Intense Lidocaineは深層真皮への注入による鼻唇溝およびマリオネットラインの治療に適応します。BELOTERO® Intense Lidocaineは粘膜下または皮下への注入による唇の増強にも適応します。

参照

1．特許：WO 2005/085329「生体適合性架橋ゲル」。

2．Casabona博士ほか、2025年、AMWC学会、コヒーシブ・ポリデンシファイド・マトリックス・ヒアルロン酸（CPM-HA）ゲルは、生体模倣的な組織平面適応性を示す：生理化学的特性の統合的分析。

3. ファイル上のデータ。CE承認済み。

4. ファイル上のデータ。2021年Emergo設計変更検証レポート。

