長崎県の「妊活LINEサポート事業」の一環として、妊活に関する無料オンラインセミナーを12月21日に開催します

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、長崎県（知事：大石賢吾）の「妊活LINEサポート事業」委託事業の一環として、2025年12月21日(日)に長崎県在住・在勤・在学の方もしくは興味がある方に向けて、妊活・不妊治療における「栄養」と「パートナーとの関わり方」をテーマに無料オンラインセミナーを開催いたします。



▼プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-676-57d862e1e1e8cd29981cbbe5693939db.pdf

本セミナーでは、不妊治療の基礎知識を正しく学ぶとともに、妊活・不妊治療における「栄養」と「パートナーとの関わり方」にフォーカスした内容で、日常生活での工夫やヒントについてお伝えします。

これから妊活・不妊治療を始めようとされている方や既に取り組まれている方はもちろん、支える立場の方や将来子どもを持ちたいと考えている方にも役立つ内容です。講師には、ファミワンの看護師・体外受精コーディネーター 加藤早紀、管理栄養士 山本瑠美、公認心理師・臨床心理士 戸田さやかが登壇し、〈不妊治療の基礎知識〉〈妊活・不妊治療中の食生活について〉〈パートナーと一緒に妊活・不妊治療に取り組むための秘訣〉をわかりやすく丁寧にお伝えします。

事前質問も受け付けており、当日は専門家に気になることを直接聞けるQ＆Aの時間も設けております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。

■セミナー概要

【テーマ】 長崎県版！妊活のヒント 「栄養」と「パートナーの関わり方」

【開催日時】 2025年12月21日（日） 13：00～14：00

【内容】

第1章：自宅妊活からステップアップ！不妊治療の基礎知識

第2章：栄養と妊活って関係している？

第3章：男女で取り組む妊活・不妊治療

Q&A

【講師】

公認心理師・臨床心理士 戸田 さやか （株式会社ファミワン）

看護師・体外受精コーディネーター 加藤 早紀 （株式会社ファミワン）

管理栄養士 山本 瑠美 （株式会社ファミワン）

【開催形式】 オンライン （Zoomウェビナー）開催 ※匿名可・顔出し不要

【参加費】 無料

【申込方法】 下記URLフォームよりお申込みいただけます。

https://form.run/@nagasaki-seminar20251221

※事前質問も受付しております。

※アーカイブ配信もあります。当日参加できない方も、ぜひお申込みください。

【申込期限】 2025年12月21日(日) 13時まで

※事前質問は 2025年12月17日（水）15時まで

【対象者】長崎県在住・在勤・在学の方もしくはテーマに関心のある方どなたでも

■長崎県 妊活LINEサポート事業について

長崎県は、長崎県の未来を創る子どもを育てるためさまざまな取り組みをしております。今年度も引続き不妊に悩む方を、個人の状況に合わせて早期検査・治療につなげることで、出産の希望を叶えることを目的としています。

長崎県全市町の住民さまに対し、妊活・不妊治療だけでなく、男女のヘルスケア全般をサポートできればと考えており、相談事業としての提供だけでなく、「どのような連携が可能か」「どうすれば一名でも多くの方に知っていただけるか」までファミワンとして協力を進めてまいります。

相談内容は、不妊治療、不育症、夫婦間のコミュニケーション、不妊治療と仕事との両立、医療機関情報、妊活の具体的な方法など、妊活や不妊に関するあらゆる悩みに加えて、月経の悩み、パートナーとのコミュニケーションに関するご相談、更年期の悩みなどヘルスケア全般に関するサポートを行ってまいります。

▼詳しくはこちら

https://project.famione.com/gov/ngsk

■長崎県 こども家庭課の担当者コメント

妊活や不妊治療には、経済的な負担だけでなく、心身への大きな負担が伴うことが少なくありません。長崎県では、妊活に取り組む方やこれから始めようと考えている方が少しでも前向きに取り組めるよう、正しい知識や心のケア、そして日々の生活に役立つ情報をお届けするセミナーを毎年企画しています。本年度は、「栄養」と「コミュニケーション」に焦点を当て、妊活に必要な食生活の工夫や、男女それぞれの視点からの心のサポート、夫婦で話し合うためのヒントなどをお伝えします。ご本人様だけでなく、パートナーやご家族、周囲に方々にも知っていただきたい内容です。オンライン開催ですので、どなたでもお気軽にご参加ください。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995