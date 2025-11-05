【かまどか】忘年会は“11月中の予約”がオトク！ホットペッパー限定 最大5,000ポイント還元

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「かまどか」は、2025年の忘年会シーズンに向け、2025年11月4日（火）より、早期予約で2,000円相当のポイントが還元されるキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、2025年11月4日（火）から11月30日（日）までの間に、ホットペッパーグルメから税込4,000円以上のコースを8名様以上でご予約の上、ご来店をするとリクルート期間限定ポイント2,000ポイントが還元されます。 さらに、ホットペッパーグルメ「冬のポイント還元祭2025」へ事前エントリーの上、アプリからご予約＆ご来店で、追加で最大3,000ポイントが還元されます。ぜひこの機会に、お得に年末のひとときをお楽しみください。

※来店予約の対象期間は12月1日（月）から12月31日（水）

１.2,000ポイント還元

ホットペッパーグルメから税込4,000円以上のコースを8名様以上でご予約の上ご来店をすると2,000ポイント付与！

２.追加で最大3,000ポイント還元

さらに、ホットペッパーグルメ「冬のポイント還元祭2025」へ事前エントリーの上、アプリからご予約＆ご来店で追加で最大3,000ポイント付与！

・予約対象期間 ：2025年11月4日（火）～2025年11月30日（日）

・来店対象期間 ：2025年12月1日（月）～2025年12月31日（水）

・ポイント加算時期：2026年2月末日ごろ

かまどかの「宴会コース」のご紹介

詳しくはこちら :https://www.doma-doma.com/lp/202512-campaign-point-return/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_term=202512PRCP&utm_content=kamadoka

彩コース お1人様4,000円

（２時間 生ビール付き飲み放題）

・前菜２種盛り合わせ

・自家製厚揚げ豆富

・新鮮野菜のシーザーサラダ

・炙り２点盛り合わせ（サーモン・〆さば）

・ポテトフライと小エビ揚げ

・博多風もつ鍋

・さくさく鶏天

・〆のうどん

・一口おはぎ

雅コース お1人様4,500円

（２時間 生ビール付き飲み放題）

・前菜２種盛り合わせ

・新鮮野菜のシーザーサラダ

・サーモンとクリームチーズの生湯葉春巻き

・店仕込みの出汁巻き玉子

・鶏の香ばし焼き

・濃厚海鮮味噌鍋 又は 鴨すき鍋

・漬物盛り合わせ

・〆のうどん

・一口おはぎ

凛コース お1人様5,000円

（２時間 生ビール付き飲み放題）

・前菜２種盛り合わせ

・蟹あんかけ豆富

・大葉と柚子香る水菜と大根のサラダ

・鶏皮ポン酢

・店仕込みの出汁巻き玉子

・鶏の香ばし焼き

・国産牛のすき焼き 又は 豪華海鮮味噌鍋

・漬物盛り合わせ

・〆のうどん

・一口おはぎと抹茶アイス

かまどかの「3つのこだわり」

日本の美味しさを届けたい。

かまどかはひと手間ひと手間を大切にしております。

- かまどか創業からの看板メニュー「釜めし」

素材の味を引き立てる厳選したお米・出汁を使用し、ご注文いただいてから約20分かけてじっくり丁寧に炊き上げる、創業当初からの名物料理。お食事として、お酒の〆として、特製お出汁で「お茶漬け」にして、二度楽しむのが“かまどか流”です。

- 鶏の色々な部位を一度に味わえる「鶏の素揚げ（半身）」

皮はパリッと中はジューシーになるよう、揚げ方にこだわっています。余分なカロリーをカットし油臭さのない、ヘルシーな食感が特徴です。

- 鶏もも一枚を豪快に焼き上げる「鶏の香ばし焼き」

熱々の鉄板の上で焼き上げた鶏の一枚肉に、にんにく・醤油を使った特製タレをかけることで、香ばしい匂いが食欲をそそります。

日本食文化の素晴らしさを再発見。

日本の美味しさをかまどかからお届けします。

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、かまどか、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開