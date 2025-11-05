札幌大学の角田美知江准教授が日本の中小企業の事業承継の現状を韓国に紹介 ― 韓国の準政府機関からの取材に応じる

札幌大学の角田美知江准教授が日本の中小企業の事業承継の現状を韓国に紹介 ― 韓国の準政府機関からの取材に応じる