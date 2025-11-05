BOD、「勤怠管理代行サービス」サービス資料を公開！アウトソーシングで属人化解消＆業務効率化を実現！

株式会社BOD

人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す株式会社BOD（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中大善、以下BOD）は、11月4日「勤怠管理代行サービス」のサービス資料を公開しました。属人化を解消し業務を効率化する方法について、具体的に紹介しています。

資料ダウンロードはこちら :https://www.bod-grp.com/documents/s_attendance-management

勤怠管理代行サービス

■資料作成と公開の背景

近年、企業の働き方は多様化し、テレワークやフレックスタイム制の導入により、従業員の勤怠管理は複雑化しています。また、従業員の出退勤や休暇、残業時間などの正確な把握は、給与計算や社会保険手続きの基礎データとして不可欠です。しかし、多くの企業では勤怠管理業務が特定の担当者に依存し、人事・総務部門の負荷が増大するとともに、ヒューマンエラーによる給与計算や労務管理のリスクも指摘されています。 特に中小企業や人事担当者が少ない企業では、勤怠管理システムの導入・運用にかかる負担が課題となっており、外部の専門サービスによる支援のニーズが高まっています。 BODでは、提供している「給与計算代行サービス」との連携により、勤怠データの収集から給与計算までをワンストップで対応可能になり、企業は業務負荷の軽減と正確な給与計算の両立を実現でき、働き方改革や労務コンプライアンスの強化にも貢献できます。

■主な掲載内容

１．勤怠管理代行サービスとは

２．BODの「勤怠管理代行サービス」で実現できること

３．BODの「勤怠管理代行サービス」が選ばれる理由

４．連携可能なその他のサービス

■今後の展望

今後もお客様の事業拡大と生産性の向上に向けて、総合アウトソーシング会社のBODだからこそできる情報発信を行いサポートしてまいります。BODは、アウトソーシング事業を通じて、お客様が安心してコア事業に専念できるよう努めてまいります。

■ 会社概要

株式会社BODは、人×テクノロジーで社会の原動力となり「人をつなげる 未来へつながる」の実現を目指す総合アウトソーシング会社です。お客様の事業拡大と生産性の向上にむけて、販売管理におけるあらゆる業務をサポートする幅広いサービスを提供しております。

会社名 ：株式会社BOD

代表者 ：田中 大善

設立年月 ：2017年1月23日

所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目49番7号

事業内容：アウトソーシング

サービス：事務代行/人事労務/システム開発/物流・倉庫/コールセンター

企業情報： https://www.bod-grp.com/company/

採用サイト： https://recruit.bod-grp.com/

