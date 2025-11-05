こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
清泉女子大学の学生広報スタッフ「PRキャスト」が戸越銀座商店街のグルメ紹介・防災イベントリポート動画に出演 ― 戸越銀座商店街連合会と連携
清泉女子大学（東京都品川区）はこのたび、戸越銀座商店街連合会（東京都品川区）が制作した同商店街のリポート動画「戸越銀座がもっと好きになる～清泉女子大学生の欲張り体験～」に協力した。動画には、同大の学生広報スタッフ「PRキャスト」が出演。9月28日に行われた防災イベントの様子をはじめ、名物グルメやおしゃれな雑貨など、同商店街の魅力や防災の取り組みを紹介している。動画はYouTubeで視聴可能。
清泉女子大学の学生広報スタッフ「PRキャスト」は、大学案内・公式Webサイト・公式SNSのための広報素材の撮影協力や、大学グッズ制作に関するインタビュー、Instagramを使った大学の魅力発信などの活動などの活動を行っている。
このたび、品川区の名物商店街・戸越銀座商店街との連携の一環で、同商店街の魅力や防災の取り組みを紹介する動画を制作した。
「PRキャスト」の学生は、9月28日に同商店街で開催された防災イベント「戸越銀座まちなか防災くんれん」に参加。消火器体験や煙体験などにチャレンジし、視察に訪れた品川区の森澤恭子区長や企画に参加した地域住民にインタビュー取材も行った。
動画ではこのほかに、商店街にある9店舗を巡り、餃子・クレープ・パスタ・ソフトクリームなどの名物グルメやおしゃれな雑貨も紹介している。
■学生広報スタッフ「PRキャスト」の感想
イベントではゲーム形式で体験できるような工夫があり、「防災」が身近なイメージに変わりました。戸越銀座商店街は、美味しいだけでなく、地元の方々もあたたかくて安心できる街でした。イベントをきっかけに、この街のことをもっと知りたいと思うようになりました。
＜動画＞「戸越銀座がもっと好きになる～清泉女子大学生の欲張り体験～」
https://youtu.be/u507rvj1Dyo
